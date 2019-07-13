У ДСНС оголосили важливе попередження

Рятувальники повідомили про високу ймовірність появи пожеж в країні, а також нагадали про правила поведінки у такий період. Детальніше читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили про наслідки тривалої відсутності значних опадів в країні. Тому в найближчі дні у більшості областей оголошено найвищий рівень небезпеки пожеж.

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"13-14 липня у Вінницькій, Черкаській, більшості районів Рівненської, Хмельницької, Полтавської, Кіровоградської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, східних областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;

Розводити багаття у лісі та лісопосадках;

Заїжджати автомобілем до лісу;

Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;

Створювати смітники та спалювати відходи;

Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

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