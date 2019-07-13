Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль Подорожі

У ДСНС оголосили важливе попередження

  • 18
Пожежна небезпека в Україні - фото 1
Пожежна небезпека в Україні

Рятувальники повідомили про високу ймовірність появи пожеж в країні, а також нагадали про правила поведінки у такий період. Детальніше читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили про наслідки тривалої відсутності значних опадів в країні. Тому в найближчі дні у більшості областей оголошено найвищий рівень небезпеки пожеж.

Детальніше: Погода в Україні 13 липня: тепло повертається у більшість областей

"13-14 липня у Вінницькій, Черкаській, більшості районів Рівненської, Хмельницької, Полтавської, Кіровоградської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, східних областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки", – йдеться у повідомленні.

У ДСНС оголосили важливе попередження - фото 339998

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

  • Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
  • Розводити багаття у лісі та лісопосадках;
  • Заїжджати автомобілем до лісу;
  • Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
  • Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
  • Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
  • Створювати смітники та спалювати відходи;
  • Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

Читайте також: Як користуватися смартфоном влітку: поради, які врятують ваш гаджет

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ФАБРИКА ЗІРОК: як змінилися найяскравіші українські "фабриканти" за 12 років
  • 10 липня, 18:00
  • 1750
ТЕСТ: Вгадай старі логотипи популярних брендів!
  • 11 липня, 15:30
  • 337
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1604141
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Погода Події