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Погода в Україні 13 липня: тепло повертається у більшість областей

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Погода сьогодні - фото 1
Погода сьогодні

13 липня в Україні прийде нова порція потепління, але опади у вигляді дощів з грозами очікуються у кількох областях. Детальніше про погоду на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

13 липня, у суботу, температура повітря по всій країні відчутно підійметься, а спекотна погода повернеться вже з 19 липня. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"13 липня дощі, місцями з грозами, ймовірні у західних областях, на Півночі та подекуди на Сході. У центральних областях та на Півдні переважатиме суха сонячна погода. Температура повітря буде комфортною, вдень +20+26 градусів, на Півдні +24+28 градусів", – зазначила вона.

У Києві 13 липня можливі локальні дощі, а повітря вдень прогріється до +21+24.

Прогноз погоди на 13 липня у містах України:

Погода в Україні 13 липня: тепло повертається у більшість областей - фото 340520
  • Ужгород +21+23
  • Львів +21+23
  • Чернівці +21+23
  • Івано-Франківськ +21+23
  • Тернопіль +21+23
  • Рівне +20+22
  • Луцьк +21+23
  • Вінниця +21+23
  • Хмельницький +21+23
  • Житомир +21+23
  • Чернігів +20+22
  • Черкаси +21+23
  • Миколаїв +24+26
  • Одеса +24+26
  • Херсон +24+26
  • Полтава +21+23
  • Суми +20+22
  • Харків +22+24
  • Дніпро +22+24
  • Запоріжжя +23+25
  • Донецьк +22+24
  • Луганськ +21+23

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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