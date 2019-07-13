Погода в Україні 13 липня: тепло повертається у більшість областей

13 липня в Україні прийде нова порція потепління, але опади у вигляді дощів з грозами очікуються у кількох областях. Детальніше про погоду на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

13 липня, у суботу, температура повітря по всій країні відчутно підійметься, а спекотна погода повернеться вже з 19 липня. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"13 липня дощі, місцями з грозами, ймовірні у західних областях, на Півночі та подекуди на Сході. У центральних областях та на Півдні переважатиме суха сонячна погода. Температура повітря буде комфортною, вдень +20+26 градусів, на Півдні +24+28 градусів", – зазначила вона.

У Києві 13 липня можливі локальні дощі, а повітря вдень прогріється до +21+24.

Прогноз погоди на 13 липня у містах України:

Ужгород +21+23

Львів +21+23

Чернівці +21+23

Івано-Франківськ +21+23

Тернопіль +21+23

Рівне +20+22

Луцьк +21+23

Вінниця +21+23

Хмельницький +21+23

Житомир +21+23

Чернігів +20+22

Черкаси +21+23

Миколаїв +24+26

Одеса +24+26

Херсон +24+26

Полтава +21+23

Суми +20+22

Харків +22+24

Дніпро +22+24

Запоріжжя +23+25

Донецьк +22+24

Луганськ +21+23

Читайте також: Як користуватися смартфоном влітку: поради, які врятують ваш гаджет