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У ДСНС оголосили важливе попередження
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Рятувальники повідомили про погіршення погодних умов у частині країни, а також про наслідки негоди. Детальніше про зміну погоди читайте далі.
У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про те, що частину країни 25 червня, у вівторок, накриє опадами.
Детальніше: Яку погоду чекати в Україні 25 червня
"Протягом доби 25 червня у південній частині грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с", – йдеться у повідомленні. На решті території України втримається малохмарна та суха погода.
Однак через зливи втримується підйом рівнів води на ділянках Дністра Галич – Заліщики, його окремих гірських притоках (в межах Івано-Франківської області), на річках басейну Прута та Сірета очікується підйом рівнів води на 0,2 – 1,2 м, над рівнями на 8 год. 24 червня. Через зливові дощі може сформувати силовий сток, а в горах висока ймовірність утворення селевих потоків.
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