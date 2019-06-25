Яку погоду чекати в Україні 25 червня

25 червня в Україні поменшає дощів, а спекотна погода ще ненадовго затримається у всіх областях. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 25 червня, у вівторок, майже у всіх областях очікується малохмарна та тепла погода. Повітря вдень прогріється до позначок у +25+33. Опади у вигляді дощів з грозами пройдуть на півдні, а також Донеччині, Запоріжжі та Дніпропетровщині.

У Києві 25 червня прогнозується суха та спекотна погода, вдень до +27+29.

Прогноз погоди на 25 червня у містах України:

Ужгород +30+32

Львів +25+27

Чернівці +25+27

Івано-Франківськ +26+28

Тернопіль +25+27

Рівне +25+27

Луцьк +25+27

Вінниця +27+29

Хмельницький +25+27

Житомир +26+28

Чернігів +26+28

Черкаси +28+30

Миколаїв +30+32

Одеса +30+32

Херсон +31+33

Полтава +29+31

Суми +26+28

Харків +30+32

Дніпро +29+31

Запоріжжя +31+33

Донецьк +31+33

Луганськ +31+33

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