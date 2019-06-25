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Яку погоду чекати в Україні 25 червня

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Погода на сьогодні - фото 1
Погода на сьогодні

25 червня в Україні поменшає дощів, а спекотна погода ще ненадовго затримається у всіх областях. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 25 червня, у вівторок, майже у всіх областях очікується малохмарна та тепла погода. Повітря вдень прогріється до позначок у +25+33. Опади у вигляді дощів з грозами пройдуть на півдні, а також Донеччині, Запоріжжі та Дніпропетровщині.

У Києві 25 червня прогнозується суха та спекотна погода, вдень до +27+29.

Прогноз погоди на 25 червня у містах України:

Яку погоду чекати в Україні 25 червня - фото 336136
  • Ужгород +30+32
  • Львів +25+27
  • Чернівці +25+27
  • Івано-Франківськ +26+28
  • Тернопіль +25+27
  • Рівне +25+27
  • Луцьк +25+27
  • Вінниця +27+29
  • Хмельницький +25+27
  • Житомир +26+28
  • Чернігів +26+28
  • Черкаси +28+30
  • Миколаїв +30+32
  • Одеса +30+32
  • Херсон +31+33
  • Полтава +29+31
  • Суми +26+28
  • Харків +30+32
  • Дніпро +29+31
  • Запоріжжя +31+33
  • Донецьк +31+33
  • Луганськ +31+33

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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