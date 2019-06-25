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Яку погоду чекати в Україні 25 червня
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25 червня в Україні поменшає дощів, а спекотна погода ще ненадовго затримається у всіх областях. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.
Відповідно до даних Укргідрометцентру, 25 червня, у вівторок, майже у всіх областях очікується малохмарна та тепла погода. Повітря вдень прогріється до позначок у +25+33. Опади у вигляді дощів з грозами пройдуть на півдні, а також Донеччині, Запоріжжі та Дніпропетровщині.
У Києві 25 червня прогнозується суха та спекотна погода, вдень до +27+29.
Прогноз погоди на 25 червня у містах України:
- Ужгород +30+32
- Львів +25+27
- Чернівці +25+27
- Івано-Франківськ +26+28
- Тернопіль +25+27
- Рівне +25+27
- Луцьк +25+27
- Вінниця +27+29
- Хмельницький +25+27
- Житомир +26+28
- Чернігів +26+28
- Черкаси +28+30
- Миколаїв +30+32
- Одеса +30+32
- Херсон +31+33
- Полтава +29+31
- Суми +26+28
- Харків +30+32
- Дніпро +29+31
- Запоріжжя +31+33
- Донецьк +31+33
- Луганськ +31+33
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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