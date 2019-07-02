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Погода в Україні 2 липня: у північних областях очікуються грози

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Погода в Україні сьогодні - фото 1
Погода в Україні сьогодні

2 липня в Україні почне спадати спека, а дощі з грозами захоплять кілька областей. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

2 липня, у вівторок, атмосферний фронт вплине на погоду в країні, тому на півночі, у центрі та місцями на заході пройдуть короткочасні дощі з грозами. Ввечері негода дійде і до Харківщини. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, у решті областей втримається суха та сонячна погода.

У Києві 2 липня буде хмарна погода, до +26+28, можливі локальні короткочасні дощі.

Прогноз погоди на 2 липня у містах України:

Погода в Україні 2 липня: у північних областях очікуються грози - фото 337594
  • Ужгород +29+31
  • Львів +25+27
  • Чернівці +26+28
  • Івано-Франківськ +26+28
  • Тернопіль +25+27
  • Рівне +24+26
  • Луцьк +24+26
  • Вінниця +29+31
  • Хмельницький +25+27
  • Житомир +25+27
  • Чернігів +26+28
  • Черкаси +29+31
  • Миколаїв +34+36
  • Одеса +36+38
  • Херсон +33+35
  • Полтава +31+33
  • Суми +26+28
  • Харків +32+34
  • Дніпро +34+36
  • Запоріжжя +33+35
  • Донецьк +32+34
  • Луганськ +32+34

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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