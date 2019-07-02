Погода в Україні 2 липня: у північних областях очікуються грози

2 липня в Україні почне спадати спека, а дощі з грозами захоплять кілька областей. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

2 липня, у вівторок, атмосферний фронт вплине на погоду в країні, тому на півночі, у центрі та місцями на заході пройдуть короткочасні дощі з грозами. Ввечері негода дійде і до Харківщини. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, у решті областей втримається суха та сонячна погода.

У Києві 2 липня буде хмарна погода, до +26+28, можливі локальні короткочасні дощі.

Прогноз погоди на 2 липня у містах України:

Ужгород +29+31

Львів +25+27

Чернівці +26+28

Івано-Франківськ +26+28

Тернопіль +25+27

Рівне +24+26

Луцьк +24+26

Вінниця +29+31

Хмельницький +25+27

Житомир +25+27

Чернігів +26+28

Черкаси +29+31

Миколаїв +34+36

Одеса +36+38

Херсон +33+35

Полтава +31+33

Суми +26+28

Харків +32+34

Дніпро +34+36

Запоріжжя +33+35

Донецьк +32+34

Луганськ +32+34

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