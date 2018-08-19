У цій країні посилюється контроль над інтернетом

Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі підписав закон, який посилює контроль уряду за інтернетом.

Документ забороняє "пропаганду ідей терористичних організацій" і дозволяє владі блокувати сайти, які, за рішенням суду, визнані такими, що представляють загрозу національній безпеці.

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Він також забороняє поширювати інформацію про пересування сил безпеки і накладає суворі покарання за злом урядових інформаційних систем.

Президент Єгипту

Відповідний законопроект парламент Єгипту схвалив в травні.

З моменту вступу до влади в 2014 році уряд Ас-Сісі неодноразово зазнав критики за цензуру в ЗМІ. За даними Каїрської асоціації свободи думки і вираження, в Єгипті з травня 2017 року вже заблоковано близько 500 веб-сайтів.

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