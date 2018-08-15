У США на пост губернатора балотується підліток

Цей парубок хоче стати губернатором у США / Time

У Вермонті немає вікових обмежень для кандидатів на цю посаду, тому не дивно, що на пост губернатора вирішив балотуватися місцевий підліток.

14-річний Ітан Соннеборн буде на рівних змагатися за пост губернатора в Вермонті.

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За його словами, багато політиків зі стажем думають не про виборців, а про інтереси корпорацій, інтереси яких представляють. Тому юний кандидат уважає, що "молоде покоління" здатне покращити керівництво штатом.

У разі перемоги на виборах Соннеборн обіцяє кинути школу. Якщо ж він програє – завершить політичну кар'єру.

До слова, слоган передвиборної кампанії Соннеборна: "Тому що завтра важливе".

Нагадаємо, що у Мексиці 12-річний школяр вступив до університету. Наймолодшому студенту Національного автономного університету в Мехіко Карлосу Сантаміра Діасу всього 12 років. Хлопчик народився в місті Гвадалахара. Загальноосвітня школа здалася йому нудною, тому він почав самостійне вивчення фізики за допомогою інтернету.

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