У цих продуктах найбільше вуглеводів

Фахівці в області харчування розповіли, які джерела вуглеводів мають бути включені в харчування без побоювань за струнку талію.

Кукурудза. Свіжа кукурудза, вживана без вершкового масла і з мінімумом солі не просто стане доповненням до раціону, але і допоможе схуднути. Цей постачальник вуглеводів багатий клітковиною, а також йодом, фосфором, магнієм, кальцієм і залізом.

Стручкова квасоля. Цей продукт – прекрасне спростування того факту, що вуглеводи змушують нас повніти. У стручковій квасолі мало калорій і при цьому багато клітковини, є білок. Такий вуглевод можна їсти навіть на ніч.

Страва з квасолі

Нут. У нуті теж багато складних вуглеводів. Він містить дуже велику кількість рослинної клітковини, яка поліпшує стан кишкової мікрофлори і тим самим прискорює виведення з організму непотрібних компонентів, холестерину. Крім того, нут багатий марганцем, який перешкоджає передчасному старінню.

Овес. У вівсянці вуглеводів уп'ятеро більше, ніж білка. Але каша з вівсяної крупи – це чудовий варіант сніданку для всіх, навіть для повних людей. Волокна у вівсянці знижують рівень холестерину в організмі і, як наслідок, зменшують ризик серцево-судинних захворювань.

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