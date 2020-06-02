Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Ці знаки Зодіаку старіють швидше за інших

  • 63
Суспільство - фото 1
Суспільство / amworld

Деякі люди чомусь старіють швидше за інших. Астрологи вважають, що це багато в чому залежить від приналежності до певних знаків Зодіаку.

Телець

Тельці дуже часто піддаються на провокації. Вони нерідко проявляють негативні емоції, через що старіють ментально і фізично. Нерви, стреси і перепади настрою не проходять безслідно ні для кого, а Тельці доволі часто піддають себе цьому. Чоловічій половині це властиво трохи більше, але і дами-Тельці теж схильні до швидкого старіння.

Це цікаво: Гороскоп на 2 червня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Діва

Діви дуже мудрі люди, яким судилося подорослішати і постаріти трохи раніше, ніж іншим. Річ у тому, що вони дуже люблять комфорт і безпеку, тому намагаються заздалегідь захистити себе від проблем. У всьому, що відбувається вони знаходять частку негативу, а в завтрашньому дні розрізняють тільки небезпеки, з якими доведеться боротися. Діви майже позбавлені оптимізму.

Не забувайте про відпочинок - фото 407749
Не забувайте про відпочинок

Стрілець

Стрілець – один з найактивніших знаків Зодіаку, але саме це і змушує його старіти швидше за інших. Представники цього знаку працюють без перепочинку, постійно намагаються заробляти все більше і більше. Багато хто думає, що вони обожнюють відпочивати, але релаксація для них не в пріоритеті. Вони дуже швидко витрачають життєві сили і енергію, але не заповнюють їх так часто, як того хотілося б.

І ще: Як день тижня, у який ви народились, визначає ваш характер

Джерело: elitedaily
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гаряча стриптизерка та порноактриса Ельза Джин, яка зводить з розуму (18+)
  • 31 травня, 16:20
  • 1175
Автокінотеатр – новий вид розваг на карантині: плюси і мінуси з власного досвіду
  • 31 травня, 13:00
  • 120
Пост-шоу Холостяк 2020 розкрило, чи Макс та Даша – разом після 10 сезону
  • 29 травня, 19:00
  • 35003
Загрузка...
Новини