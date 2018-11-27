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У Брюгге відкрилася виставка льодяних скульптур: яскраві фото

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Виставка пройде до 6 січня 2019 року - фото 1
Виставка пройде до 6 січня 2019 року

Уперше за 20-річну історію фестивалю організатори використовували кольорову ілюмінацію та 3D-відео, тому кожні кілька хвилин скульптури змінювали свій колір.

В одному павільйоні зібрали 80 крижаних скульптур висотою майже до трьох метрів.

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Над їх створенням більше ніж місяць працювали понад 40 художників з усього світу, у тому числі троє з України. На створення скульптур витратили близько 500 тонн льоду.

У Брюгге відкрилася виставка льодяних скульптур: яскраві фото - фото 291231

У Брюгге відкрилася виставка льодяних скульптур: яскраві фото - фото 291232

У Брюгге відкрилася виставка льодяних скульптур: яскраві фото - фото 291233

У Брюгге відкрилася виставка льодяних скульптур: яскраві фото - фото 291234

У Брюгге відкрилася виставка льодяних скульптур: яскраві фото - фото 291235

У Брюгге відкрилася виставка льодяних скульптур: яскраві фото - фото 291236

У Брюгге відкрилася виставка льодяних скульптур: яскраві фото - фото 291237

У Брюгге відкрилася виставка льодяних скульптур: яскраві фото - фото 291238

Торік виставку відвідали понад п'ять тисяч гостей. Цього року організатори очікують вдвічі більше людей.

Виставка триватиме до 6 січня 2019 року.

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Джерело: Segodnya
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