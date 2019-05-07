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У Британії знайшли найкрасивішу жінку-сантехніка

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30-річна жінка-сантехнік - фото 1
30-річна жінка-сантехнік / ladbible

У Великобританії знайшли "найкрасивішу жінку-сантехніка". Дівчина почала підробляти з 15 років, допомагаючи своєму батькові. Однак сам батько не хотів для неї такого майбутнього.

30-річна Карлі Гейл, яка проживає у Великобританії, працює сантехніком. Підробляти Карлі почала у віці 15 років, допомагаючи своєму батькові-сантехніку.

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Карлі Гейл, - фото 326264
Карлі Гейл,

"Він навчив мене, як паяти труби, і все в такому дусі. Я просила, щоб він навчив мене цієї професії, але він відмовився. Він не хотів, щоб я йшла по його стопах, оскільки це важка робота", – згадує британка.

Пізніше вона вступила в ремісниче училище, де крім неї була лише одна дівчина і 200 хлопців. Гейл також зазначає, що їй досить часто доводиться стикатися з упередженістю.

У Британії знайшли найкрасивішу жінку-сантехніка - фото 326267

"Дехто запитує: "А де чоловік?". Вони сумніваються, що я досить кваліфікована, щоб якісно надати послугу", – відзначає вона.

Але, не дивлячись на те, що деякі клієнти сумніваються в її здібностях в цій області, Карлі каже, що її послуги мають великий попит, особливо з боку жінок, літніх людей або вразливих клієнтів.

У Британії знайшли найкрасивішу жінку-сантехніка - фото 326266
У Британії знайшли найкрасивішу жінку-сантехніка - фото 326265

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Джерело: ladbible
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