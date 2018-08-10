Apple зіткнулася з несподіваною проблемою в нових MacBook Pro

Схоже, що у 13 і 15-дюймових MacBook Pro є проблема, яка викликає спотворення звуку в динаміках: вона присутня навіть при відносно низькому рівні гучності.

Повідомлення про проблему стали надходити незабаром після того, як Apple виправила проблему з оновленнями у новій лінійці ноутбуків рівня Pro.

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На проблему зі звуком скаржаться десятки власників нових MacBook Pro на форумі підтримки Apple, Reddit і YouTube. У всіх з них одна несправність – без явної причини динаміки почали голосно хрипіти і потріскувати.

Поки неясно, в чому саме проблема, хоча джерело, знайоме з цим питанням, повідомляє, що компанія усвідомлює цю проблему і вивчає її. Однак знайти причину може бути проблематично, оскільки звіти користувачів до сих пір досить сильно різняться.

У нових MacBook Pro проблеми зі звуком

Деякі повідомляють про проблему як про те, що в першу чергу відбувається в конкретних додатках, таких як Apple Music, iTunes або Garage Band. Інші кажуть, що відео на YouTube призводить до такого ж ефекту. Треті повідомляють, що вони також зауважують це при використанні Windows через BootCamp – особливість, яка може вказувати на апаратну проблему, а не на програмну помилку.

Відзначається також, що проблема з динаміками зустрічається досить рідко. Проте, це ще один неприємний дзвіночок для Apple, яка, здається, запустила довгоочікуване оновлення своїх пристроїв Pro тільки для того, щоб зустрітися з низкою неприємностей. Це може вказувати на абсолютно нехарактерний для Apple "недбалий контроль якості", підкреслюють журналісти.

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