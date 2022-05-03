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війна

Тут мій дім, козаченьки: слухайте трек "Соловейко" від BOTASHE про Україну

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Тут мій дім, козаченьки: слухайте трек "Соловейко" від BOTASHE про Україну - фото 1

BOTASHE – це хіп-хоп колектив, до складу якого належать Білий Бо, Тася і Шершень. Музиканти випустили новий трек "Соловейко", яким висловили свою любов до Батьківщини та рідного краю. Слухайте патріотичну композицію!

Хіп-хоп гурт презентував вже другу за час повномасштабної війни пісню. Попередня композиція – "ПНХ" – вже має майже 200 000 переглядів.

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"Наш дім там, де наша душа та думки, там де затишно і завжди хтось чекає… Цим треком, ми хочемо висловити свою любов до Батьківщини та рідного краю. З вірою в ЗСУ! Все буде Україна!" – прокоментували вихід нової композиції артисти.

Слухати пісню BOTASHE – Соловейко:

Слова пісні BOTASHE – Соловейко:

Тут мій дім козаченьки
У біді наша ненька
Там де спів соловейка
Україна моя рідненька

Тут мій дім козаченьки
У біді наша ненька
Там де спів соловейка
Україна моя рідненька

Втомилася моя земля
Затихли ріки і моря
Це точно не твоя вина
Війна війна

Це мій дім
Тут так все знайомо від прохожих до рідних стін
Тут сонце заходить і усе по своїй осі
Тут розум холодний тому так сильно прагне змін
Ми будем боротися бо

Тут мій дім козаченьки
У біді наша ненька
Там де спів соловейка
Україна моя рідненька

Тут мій дім козаченьки
У біді наша ненька
Там де спів соловейка
Україна моя рідненька

І тут сім‘я моя мій початок
Де з мечами іде це чадо
Шоб ночами валити градом
І згоряти потім в пічах

Та тебе час розчавить
Або кулемет і набій звичайний
Тут дівчата готові воювати
На тебе навели небувалий страх

Не колише що серена тишу

У ночі ламає хтоб не прилетів
Хочу знала ти шоб землю не залишу
Крок зробив де самий перший у житті

Тут мій дім козаченьки
У біді наша ненька
Там де спів соловейка
Україна моя рідненька

Тут мій дім козаченьки
У біді наша ненька
Там де спів соловейка
Україна моя рідненька

Хотілось просто подякувати тобі
За те що все ось так і я пишу рядки на колоритний біт
За те що дихаю навіть у віхолу
За твоє сонце за мою мрію

За те що немає безвиході
На противагу злу лови посмішку з вуст моїх
Усі відповіді на біт будуть усними
Ніяк не можу напитись із джерела

Цей погляд час малював не стерти враз імена

Тут мій дім козаченьки
У біді наша ненька
Там де спів соловейка
Україна моя рідненька

Тут мій дім козаченьки
У біді наша ненька
Там де спів соловейка
Україна моя рідненька

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