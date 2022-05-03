Тут мій дім, козаченьки: слухайте трек "Соловейко" від BOTASHE про Україну

BOTASHE – це хіп-хоп колектив, до складу якого належать Білий Бо, Тася і Шершень. Музиканти випустили новий трек "Соловейко", яким висловили свою любов до Батьківщини та рідного краю. Слухайте патріотичну композицію!

Хіп-хоп гурт презентував вже другу за час повномасштабної війни пісню. Попередня композиція – "ПНХ" – вже має майже 200 000 переглядів.

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"Наш дім там, де наша душа та думки, там де затишно і завжди хтось чекає… Цим треком, ми хочемо висловити свою любов до Батьківщини та рідного краю. З вірою в ЗСУ! Все буде Україна!" – прокоментували вихід нової композиції артисти.

Слухати пісню BOTASHE – Соловейко:

Слова пісні BOTASHE – Соловейко:

Тут мій дім козаченьки

У біді наша ненька

Там де спів соловейка

Україна моя рідненька

Тут мій дім козаченьки

У біді наша ненька

Там де спів соловейка

Україна моя рідненька

Втомилася моя земля

Затихли ріки і моря

Це точно не твоя вина

Війна війна

Це мій дім

Тут так все знайомо від прохожих до рідних стін

Тут сонце заходить і усе по своїй осі

Тут розум холодний тому так сильно прагне змін

Ми будем боротися бо

Тут мій дім козаченьки

У біді наша ненька

Там де спів соловейка

Україна моя рідненька

Тут мій дім козаченьки

У біді наша ненька

Там де спів соловейка

Україна моя рідненька

І тут сім‘я моя мій початок

Де з мечами іде це чадо

Шоб ночами валити градом

І згоряти потім в пічах

Та тебе час розчавить

Або кулемет і набій звичайний

Тут дівчата готові воювати

На тебе навели небувалий страх

Не колише що серена тишу

У ночі ламає хтоб не прилетів

Хочу знала ти шоб землю не залишу

Крок зробив де самий перший у житті

Тут мій дім козаченьки

У біді наша ненька

Там де спів соловейка

Україна моя рідненька

Тут мій дім козаченьки

У біді наша ненька

Там де спів соловейка

Україна моя рідненька

Хотілось просто подякувати тобі

За те що все ось так і я пишу рядки на колоритний біт

За те що дихаю навіть у віхолу

За твоє сонце за мою мрію

За те що немає безвиході

На противагу злу лови посмішку з вуст моїх

Усі відповіді на біт будуть усними

Ніяк не можу напитись із джерела

Цей погляд час малював не стерти враз імена

Тут мій дім козаченьки

У біді наша ненька

Там де спів соловейка

Україна моя рідненька

Тут мій дім козаченьки

У біді наша ненька

Там де спів соловейка

Україна моя рідненька

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