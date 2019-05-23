Бенксі влаштував екологічну акцію в Венеції

Британський андеграундний художник Бенксі прибув на Венеціанське бієнале і виставив там свою нову роботу "Венеція в маслі".

"Венеція в маслі" – це дев'ять картин, які разом зображують величезний круїзний лайнер, що йде через місто.

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Таким чином художник підняв проблему забруднення води у Венеції великим судноплавним транспортом.

На своїй сторінці у Instagram Бенксі написав, що його чомусь ніколи не запрошували на Венеціанське бієнале. Судячи з прикріпленого відеозапису, його звідти вигнала поліція.

Тижнем раніше на стіні будинку у Венеції з'явилося графіті, автором якого може бути Бенксі. На ньому зображена дитина в рятувальному жилеті з факелом в руці. Через те, що графіті намальоване над каналом, здається, що дитина тоне.

У Венеції з'явилось графіті Бенксі

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