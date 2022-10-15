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Тумани та нічні заморозки: якою буде погода в Україні 16 жовтня

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Прогноз погоди на 16 жовтня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 16 жовтня 2022 в Україні / Alisa Anton on Unsplash

16 жовтня та найближчими днями в Україні переважатиме стабільна осіння погода без дощів. Детальний прогноз дізнавайтесь далі.

16 жовтня в Україні очікується сонячна та суха погода, а середня температура вдень складе до +10+15. Найтепліше буде у південних та західних областях – до +14+19. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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У середу четвер збільшиться хмарність, очікується похолодання. Кияни! Від неділі до вівторка буде синоптична краса, сухо, сонячно, жовті листочки, червоний виноград, пухнасті тумани, підморожена ніч, теплий свіжий день. 19-20 жовтня у столиці очікується дощик і прийде похолодання. Відповідно, в помешканнях стане холодніше, тому грійтеся поки на вулиці, додала вона.

Прогноз погоди на 16 жовтня у містах України:

Тумани та нічні заморозки: якою буде погода в Україні 16 жовтня - фото 514364

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