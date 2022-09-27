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Тумани та дощі: синоптик попередила про ускладнення погоди 28 вересня

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Прогноз погоди на 28 вересня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 28 вересня 2022 в Україні / JOHN TOWNER on Unsplash

28 вересня в Україні переважатиме волога та хмарна погода, а також побільшає туманів. Детальний прогноз по містах читайте далі.

28 вересня, у середу, періодично дощитиме у всіх областях, але найменше опадів очікується на північному сході України. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, доповнять картину ранкові та вечірні тумани, що погіршуватимуть видимість на дорогах, тому водіям варто бути особливо обачними за кермом.

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Температура повітря 28-го вересня досить комфортна. Протягом дня +13+17 градусів, на півдні +19+24 градуси. У Києві очікується хмарна волога погода з дощем більш ймовірним ввечері. Максимально до +17 градусів. Найближчими днями потепліє, але не без дощів та туманів. Нормальна синоптична осінь, за букварем – вогкість, тумани, віруси, красивий кленовий листочок на дощовій шибці, – додала синоптик.

Прогноз погоди на 28 вересня у містах України:

Тумани та дощі: синоптик попередила про ускладнення погоди 28 вересня - фото 513651
  • Ужгород +14+16
  • Львів +12+14
  • Івано-Франківськ +13+15
  • Чернівці +14+16
  • Тернопіль +14+16
  • Рівне +14+16
  • Луцьк +14+16
  • Вінниця +14+16
  • Хмельницький +14+16
  • Житомир +15+17
  • Чернігів +14+16
  • Черкаси +15+17
  • Кропивницький +17+19
  • Миколаїв +21+23
  • Одеса +21+23
  • Херсон +22+24
  • Сімферополь +23+25
  • Полтава +16+18
  • Суми +14+16
  • Харків +17+19
  • Дніпро +17+19
  • Запоріжжя +22+24
  • Донецьк +18+20
  • Луганськ +18+20

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