Тумани та дощі: синоптик попередила про ускладнення погоди 28 вересня

28 вересня в Україні переважатиме волога та хмарна погода, а також побільшає туманів. Детальний прогноз по містах читайте далі.

28 вересня, у середу, періодично дощитиме у всіх областях, але найменше опадів очікується на північному сході України. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, доповнять картину ранкові та вечірні тумани, що погіршуватимуть видимість на дорогах, тому водіям варто бути особливо обачними за кермом.

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Температура повітря 28-го вересня досить комфортна. Протягом дня +13+17 градусів, на півдні +19+24 градуси. У Києві очікується хмарна волога погода з дощем більш ймовірним ввечері. Максимально до +17 градусів. Найближчими днями потепліє, але не без дощів та туманів. Нормальна синоптична осінь, за букварем – вогкість, тумани, віруси, красивий кленовий листочок на дощовій шибці, – додала синоптик.

Прогноз погоди на 28 вересня у містах України:

Ужгород +14+16

Львів +12+14

Івано-Франківськ +13+15

Чернівці +14+16

Тернопіль +14+16

Рівне +14+16

Луцьк +14+16

Вінниця +14+16

Хмельницький +14+16

Житомир +15+17

Чернігів +14+16

Черкаси +15+17

Кропивницький +17+19

Миколаїв +21+23

Одеса +21+23

Херсон +22+24

Сімферополь +23+25

Полтава +16+18

Суми +14+16

Харків +17+19

Дніпро +17+19

Запоріжжя +22+24

Донецьк +18+20

Луганськ +18+20

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