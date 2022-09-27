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Тумани та дощі: синоптик попередила про ускладнення погоди 28 вересня
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28 вересня в Україні переважатиме волога та хмарна погода, а також побільшає туманів. Детальний прогноз по містах читайте далі.
28 вересня, у середу, періодично дощитиме у всіх областях, але найменше опадів очікується на північному сході України. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, доповнять картину ранкові та вечірні тумани, що погіршуватимуть видимість на дорогах, тому водіям варто бути особливо обачними за кермом.
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Температура повітря 28-го вересня досить комфортна. Протягом дня +13+17 градусів, на півдні +19+24 градуси. У Києві очікується хмарна волога погода з дощем більш ймовірним ввечері. Максимально до +17 градусів. Найближчими днями потепліє, але не без дощів та туманів. Нормальна синоптична осінь, за букварем – вогкість, тумани, віруси, красивий кленовий листочок на дощовій шибці, – додала синоптик.
Прогноз погоди на 28 вересня у містах України:
- Ужгород +14+16
- Львів +12+14
- Івано-Франківськ +13+15
- Чернівці +14+16
- Тернопіль +14+16
- Рівне +14+16
- Луцьк +14+16
- Вінниця +14+16
- Хмельницький +14+16
- Житомир +15+17
- Чернігів +14+16
- Черкаси +15+17
- Кропивницький +17+19
- Миколаїв +21+23
- Одеса +21+23
- Херсон +22+24
- Сімферополь +23+25
- Полтава +16+18
- Суми +14+16
- Харків +17+19
- Дніпро +17+19
- Запоріжжя +22+24
- Донецьк +18+20
- Луганськ +18+20
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