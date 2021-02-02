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Три знаки Зодіаку, яким неймовірно пощастить до кінця тижня

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Три знаки Зодіаку, яким неймовірно пощастить до кінця тижня - фото 1

Зірки пророкують деяким знакам Зодіаку неймовірне везіння, яке їх чекає вже на цьому тижні. Дізнайтеся, кому з представників зодіакального кола пощастить.

Телець

Тельців чекає дуже цікавий період. Ви будете багато думати про майбутнє, але не намагайтеся стрибнути вище голови і зробити неможливе. Зосередьтеся на звичних справах, прислухайтеся до порад начальства, партнерів. А ось в любові вас чекають зміни. Проявляйте більше активності, знайомтеся і стежте за зовнішністю – зараз як ніколи потрібно виглядати на всі 100%.

І ще: Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Три знаки Зодіаку, яким неймовірно пощастить до кінця тижня - фото 445922

Терези

Терезам зірки радять присвятити час духовним практикам і медитації. Великий успіх чекає цього тижня творчих представників знака Зодіаку. На вихідних ви відчуєте приємні зміни у відносинах, вас чекають усмішки і позитив. А ті, хто все ще самотній, зможуть знайти своє щастя. Єдиний день несприятливий для особистого життя – 2 лютого. Утримайтеся від побачень в цей день.

Козеріг

Козерогів чекають величезні успіхи в любові. Зараз ідеальний час для пошуків другої половинки і для переходу на новий рівень уже існуючих відносин. Також цей тиждень ідеально підходить для роботи і спроб зміцнити матеріальне становище. Сміливо витрачайте кошти, але тільки на дійсно важливі речі.

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