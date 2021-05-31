Три знаки Зодіаку, у яких почнеться біла смуга в червні: названі точні дати

Гороскоп на червень 2021 пророкує кільком знакам Зодіаку хороші зміни та можливості, через які почнеться біла смуга у житті. Читайте далі та дізнайтеся, кому пощастить у перший місяць літа.

Телець

Астрономи кажуть, що 3-4 червня дадуть Тельцю те, що йому необхідно. Гроші, речі, любов, нові зв'язки або популярність – все, що так давно хотілося вам змінити.

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Рак

2 червня ваше життя стане гармонійнішим і позитивнішим. А 11 числа ви уникнете загрози отримання травм і конфліктів. 21 червня Раків чекає везіння у всьому.

Лев

Позитивні зміни у представників цього знака відбудуться 11 червня. Вплив червоної планети додасть вам бадьорості та енергії.

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