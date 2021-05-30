Три знаки Зодіаку, на яких чекатиме спокуса у перший день літа

У гороскопі на перший день літа астрологи попереджають про те, що доведеться протистояти моральним спокусам. Читайте та дізнайтеся, у яких знаків Зодіаку є ймовірність піддатися чужому впливу.

Телець

Якщо ви хотіли переконати оточуючих у своїй правоті, то вам вдасться зробити це досить легко. Ви будете володіти не тільки даром красномовства, але й списком аргументів, які дозволять довести правильність точки зору. Для Тельців це матиме особливу важливість, і вони тому будуть озброєні доказовою базою до зубів.

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Рак

У перший день літа, швидше за все, ви витратите час на клопоти по дому, наведення порядку і затишку, кулінарні подвиги. Проте гарного настрою вистачить на весь наступний тиждень. Однак є важлива умова: не можна сваритися з рідними людьми, навіть якщо їхня поведінка вам не сподобається.

Діва

Дівам зірки подарують перезавантаження відносин. Особливо це торкнеться тих, чиї спроби порозумітися зайшли в глухий кут. Все почнеться з дзвінка або електронного листа, в якому близька людина визнає свою провину і запропонує помиритися. А ось розвиток відносин після примирення залежить саме від Дів. Їм потрібно проявляти менше зарозумілості і перестати пручатися.

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