Три жінки-бодібілдерки, яких ми не змогли відрізнити від чоловіків

Деякі жінки, прагнучи до ідеальної фігури, починають у прямому сенсі слова, жити у спортзалі. Чи це красиво? Покажемо вам три жінки-бодібілдерки, яких просто неможливо відрізнити від чоловіків.

Чжоу Лулу

У цієї дівчини є купа нагород, наприклад, золота медаль чемпіонату світу, а також звання найкращої спортсменки у піднятті важких предметів у 2012 році. Чжоу з 10 років серйозно займається в цій галузі і старанно працює над своїми результатами. Так, її найкращим показником є ​​192 кг в поштовху, 142 кг у ривку. Лулу важить 133 кг при зрості 175 см і її неможливо відрізнити від чоловіка.

Керолайн Ванг

Дівчину дійсно неможливо відрізнити від чоловіка. Про Керолайн мало відомо, але в інтернеті вистачає відео, де вона показує свої величезні м'язи. Деякі люди навіть називають Ванг найвеличнішою бодібілдеркою в світі. Чесно кажучи, з першого погляду зовсім незрозуміло, що вона дівчина, адже єдине, що вказує на її стать – купальник.

Анна Тураєва

Колись ця дівчина була закохана, але, на жаль, з часом стосунки зіпсувалися і серце Анни розбилося. Після такого повороту в житті вона почала приділяти всю свою увагу спорту, проводячи дні безперервно в залі. Через рік Тураєву вже було не впізнати. Вона збрила довге волосся, змінила гардероб і спосіб життя. Сьогодні вона п'ятикратна чемпіонка світу і абсолютна чемпіонка Євразії з пауерліфтингу.

Анна зі своєю дівчиною

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