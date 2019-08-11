Макіяж, який подобається усім чоловікам

Червоні губи і стрілки – той самий безпрограшний варіант для побачення? А от і ні.

Обличчя. Проблемну шкіру, розширені пори і темні мішки під очима помітно навіть під десятьма шарами консилера і тонального крему. Ваш тональний не повинен кидатися в очі. Натуральний рум'янець, підкреслені вилиці і кілька штрихів хайлайтера – усе, що треба.

Очі. Smoky-eyes, на жаль, не завжди подобаються протилежній статі. Неправильна техніка розтушовування олівця і тіней може обернутися трагедією. Крім того, чоловіків насторожують дівчата, які захоплюються декоративною косметикою яскравих кольорів. Якщо ви майстерно малюєте стрілки, підкресліть лінію росту вій тоненьким підведенням або маркером чорного кольору.

Губи. Одні чоловіки у захваті від червоної помади, інші вважають за краще нюд. Ідеальне рішення – помада-бальзам з відтіненим пігментом.

Брови. Усе можуть зіпсувати невдало оформлені брови. Широкі, сяк-так укладене брови, грубо промальовані темним олівцем, виглядають безглуздо. Підкресліть природний вигин брів і зафіксуйте результат прозорим гелем.

Читайте також: Сінді Кроуфорд здивувала знімком без макіяжу