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Макіяж, який подобається усім чоловікам

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Як зробити акуратний макіяж - фото 1
Як зробити акуратний макіяж / byrdie

Червоні губи і стрілки – той самий безпрограшний варіант для побачення? А от і ні.

Обличчя. Проблемну шкіру, розширені пори і темні мішки під очима помітно навіть під десятьма шарами консилера і тонального крему. Ваш тональний не повинен кидатися в очі. Натуральний рум'янець, підкреслені вилиці і кілька штрихів хайлайтера – усе, що треба.

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Очі. Smoky-eyes, на жаль, не завжди подобаються протилежній статі. Неправильна техніка розтушовування олівця і тіней може обернутися трагедією. Крім того, чоловіків насторожують дівчата, які захоплюються декоративною косметикою яскравих кольорів. Якщо ви майстерно малюєте стрілки, підкресліть лінію росту вій тоненьким підведенням або маркером чорного кольору.

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Губи. Одні чоловіки у захваті від червоної помади, інші вважають за краще нюд. Ідеальне рішення – помада-бальзам з відтіненим пігментом.

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Брови. Усе можуть зіпсувати невдало оформлені брови. Широкі, сяк-так укладене брови, грубо промальовані темним олівцем, виглядають безглуздо. Підкресліть природний вигин брів і зафіксуйте результат прозорим гелем.

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Джерело: byrdie
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