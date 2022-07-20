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Три супермаркети "Сільпо" потрапили до переліку найкращих магазинів Європи
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Три магазини мережі "Сільпо" відзначив журналу про роздрібну торгівлю "European Supermarket Magazine" (ESM). Вони увійшли у перелік "Europe's Finest Store" – найкращих магазинів Європи. Читайте далі та дізнайтеся, які саме супермаркети увійшли у почесний список!
Список "Europe's Finest Store" від ESM у 2022 році включає 32 найкращих магазини з 15 країн Європи. Три з них належать українській компанії "Сільпо".
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Відомо, що цей журнал обирає "Сільпо" вже вшосте поспіль. Журнал звертає увагу на інноваційні дизайнерські концепції магазинів, які були відкриті або оновлені у Європі протягом року.
У список увійшли такі три магазини "Сільпо":
- Супермаркет у стилі дизель-панк. Його відкрили у травні 2021 року у Харкові.
- Супермаркет за мотивами театру Кабукі. Його відкрили у серпні 2021 року в Умані.
- Супермаркет присвячений Бразилії. Його відкрили у листопаді 2021 року в Києві.
"З 2017 року ми представляємо Україну на європейській мапі інноваційних дизайнерських ритейл-концепцій Європи. Адже прагнемо дарувати вам якісний асортимент, а також радість та приємні емоції під час відвідування "Сільпо". Тому кожний супермаркет – це нова цікава концепція та історія", – коментують у компанії.
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