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Три способи носити джинси і виглядати як ікона стилю

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Як носити джинси - фото 1
Як носити джинси / musthave

Ненависники джинсів закликають відмовитися від них на користь моди, шанувальники ратують за комфорт. А можна носити їх так, що позаздрять і перші, і другі.

З сорочкою замість футболки

Джинси і маєчка – образ звичний і зручний, але нічим не примітний. І головне, такий комплект ніяк не оформляє фігуру. Сорочка зі структурованої тканини замість тонкого трикотажу – зовсім інша справа. Граючи з глибиною вирізу, кишенями і іншими деталями, можна збалансувати силует. Крім того, сорочка виглядає більш статусно і серйозно.

Три способи носити джинси і виглядати як ікона стилю - фото 347888

З топом на одне плече

Контраст хуліганського характеру джинсів і романтичного топа виглядає дуже ефектно і жіночно. Зворотне поєднання теж працює: класичні джинси і розслаблений кежуальний топ виглядають разом не гірше.

Три способи носити джинси і виглядати як ікона стилю - фото 347890

З сорочкою і шовковим топом

Восени сорочку можна буде накинути поверх базового тонкого топу і отримати актуальний образ. І з джинсами у ролі "низу" цей стильний експеримент точно вийде вдалим з першого разу.

Три способи носити джинси і виглядати як ікона стилю - фото 347892

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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