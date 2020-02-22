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Три шикарні актриси, які зіграли чоловіків
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Рідко коли актриси здатні перетворитися саме на чоловіка, а не на переодягнену жінку. Цим чудовим акторкам це точно вдалося!
Тільда Суїнтон. Орландо
Тільді Суїнтон вдалося створити персонажа взагалі поза гендером: безстатева краса Орландо уособлює саме одвічну людську здатність і тягу до наслідування. Ключова сцена фільму, де королева Єлизавета велить юнакові-аристократу Орландо ніколи не старіти, стала одним з головних крос-гендерних моментів в історії кіно, при цьому в ролі королеви виступив актор Квентін Крісп.
Гленн Клоуз. Таємничий Альберт Ноббс
На створення екранізації розповіді Джорджа Мура Незвичайне життя Альберта Ноббса пішло майже 30 років. Вперше Гленн Клоуз зіграла роль Альберта в театрі в 1982 році, і після шукала продюсерів, щоб перенести історію жінки-трансгендера на екран. За цей час актриса встигла зіграти роль пірата (чоловіка) у фільмі Капітан Крюк.
Кейт Бланшетт. Мене там немає
У фільмі Тодда Хейнса біографію Боба Ділана розігрують одразу 6 акторів: Крістіан Бейл, Хіт Леджер, Бен Уішоу, Маркус Карл Франклін, Річард Гір і Кейт Бланшетт. Герой кожного з них втілює важливі аспекти життя і творчості музиканта. Для Кейт Бланшетт це не єдине в кар'єрі перевтілення на чоловіка.
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