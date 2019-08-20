Три рекламних ролики, які кращі за кіно

Наш світ сповнений реклами. Більша її частина проходить повз нас, якась запам'ятовується, тому що дратує, але деякі ролики – справжнє мистецтво.

Chanel Nº5 з Ніколь Кідман

Баз Лурман зняв одну з найкрасивіших актрис нашого часу в рекламі одного з найзнаменитіших ароматів. 4 хвилини, 20 мільйонів доларів. Кажуть, що Ніколь Кідман отримала за цю рекламу 4 мільйони доларів. Слоган: "Трохи Chanel Nº 5", як відповідь неперевершеної Мерилін Монро на запитання журналіста: "Що вона надягає на ніч?".

Найбільш класичний, елегантний аромат марки Chanel №5 показаний в історії про неминучість пристрасті і неможливості любові. У сценарії ролика, в якому Ніколь Кідман зіграла недосяжно прекрасну закохану зірку, смутно вгадується сюжет фільму "Мулен Руж".

Жан-Клод Ван Дамм і вантажівки Volvo

Зірка бойовиків Жан-Клод Ван Дамм продемонстрував фірмову розтяжку, сівши на шпагат в рекламному ролику Volvo. Першокласний і дорогий рекламний ролик, що вийшов під заголовком "Епічна розтяжка" підірвав Youtube. За три дні відео переглянуло 17 мільойнів людей!

За кадром звучить музична композиція співачки Enya. Дві вантажівки їдуть заднім ходом і в якийсь момент повільно роз'їжджаються. Неперевершений Жан-Клод Ван Дамм ефектно сідає на шпагат.

Дідусь і стілець з IKEA

Купив якось дідусь стілець. І ця подія перевернула все його життя. Була у пенсіонера одна розвага в житті, годувати голубів у парку. Змінювалися пори року, а в житті дідуся нічого нового не відбувалося. До тих пір, поки, одного разу, його місце не виявилося зайнятим. Цей маленький рекламний ролик може змусити нас плакати і сміятися...

І ще: Coca-Cola, Maggi, Milky Way та інша легендарна реклама з 90-х