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Три продукти, які не насичують наш організм

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Ці продукти не насичують організм - фото 1
Ці продукти не насичують організм

Якщо ви хочете перекусити, то не варто братися за ці продукти. Як виявилося, вони абсолютно ніяк не насичують наш організм.

Дієтологи розповіли, які продукти не дають нам відчуття ситості.

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Свіжовижаті соки. Американський дієтолог Джанела Фанк стверджує, що пити свіжовичавлені соки – це не найкорисніша звичка. У таких соках дуже мало клітковини, але багато природних цукрів, і їх пиття практично відразу збільшує концентрацію глюкози в крові. У відповідь на це зростання організм виробляє інсулін, який знижує неприродно високий рівень цукру. В результаті людина відчуває втому та загострення голоду.

Віддайте перевагу свіжим фруктам - фото 327272

Знежирені молочні продукти. Дієтолог Ліза Хаїм заявила, що йогурт або сир, позбавлені жиру, містять в собі добавки, що поліпшують смак. Нерідко вони насичені замінниками цукру, які негативно впливають на метаболічні процеси в організмі. Крім того, йогурти і сир не вимагають такого пережовування, як тверді продукти – без цієї дії організм значно гірше відчуває насичення.

Відмовтесь від знежиреної молочки - фото 327273

Яєчний білок. Багато прихильників ЗСЖ при вживанні яєць уникають їсти жовтки. Тим часом дієтолог Кейлін Сен-Джон зазначає: омлети, приготовані тільки з яєчних білків, не забезпечують тривалого насичення. За словами експерта, хоча яєчний білок і є прекрасним продуктом, основний запас важливих для відчуття почуття ситості мінералів, корисних жирів і вітамінів в яйці сконцентровані саме в жовтку. Тому їсти їх слід разом – фігуру це нітрохи не зіпсує.

Саме жовтки насичують організм - фото 327274

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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