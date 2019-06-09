Три найкорисніших літніх соки

Дізнайтеся, які соки є найкориснішими для вашого здоров'я, а також найдоступнішими у будь-яку пору року!

Гранатовий сік займає почесне перше місце ще з часів Стародавньої Греції. В ті часи сік використовували для лікування шлунково-кишкових захворювань, однак сьогодні відомо, що корисні властивості цього продукту ще значніші. У гранатовому соку міститься величезна кількість амінокислот, свого роду цеглинок, з яких утворюються білки. Крім того, в гранатовому соку міститься багато органічних кислот, водорозчинних поліфенолів, а також велика кількість вітамінів і таких мікроелементів як фосфор, калій, кальцій і залізо.

Виноградний сік – корисний напій, в якому міститься величезна кількість різноманітних біологічно активних компонентів. У достатній кількості у виноградному соку містяться такі мікроелементи: магній, кобальт, кальцій, залізо і фосфор. Крім того, у виноградному соку є і вітаміни групи В (В1 і В2), вітаміни С, Р, РР, а також провітамін А. Численними науковими дослідженнями неодноразово було доведено сприятливий вплив виноградного соку на серце і систему кровотворення.

Корисний виноградний сік

Яблучний сік. Збагатитися поліфенольними антиоксидантами, залізом, а найголовніше пектиновими волокнами можна, вживаючи яблучний сік. Цей напій позитивно впливає на органи дихання, а також захищає клітини від дії вільних радикалів. Яблучний сік очищає організм від шлаків, і перешкоджає утворенню піску і каменів в нирках.

Читайте також: Уляна Супрун розповіла про користь популярних ягід