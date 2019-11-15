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Три найбезглуздіші речі, які тільки заважають на кухні

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Дрібнички на кухні - фото 1
Дрібнички на кухні / inha

Часто так буває: бачиш в магазині прикольну штуку, яка здається супер необхідною на кухні, а після покупки користуєшся 1-2 рази і потім забуваєш про неї.

Дільник яйця на білок і жовток. Коли купуєте дільник для яйця, думаєте, що будете часто їм користуватися. Але потім виявляється, що відокремити білок від жовтка швидше звичайним способом, переливаючи жовток з однієї половинки в іншу. І зайвий посуд мити не треба.

Три найбезглуздіші речі, які тільки заважають на кухні - фото 368419

Маленькі / мікроємності для соусу. Ці мікроємності будуть лежати у вас без діла. Адже соус частіше за все ми насипаємо безпосередньо у саму страву, аби тримаємо у покупній тарі.

Три найбезглуздіші речі, які тільки заважають на кухні - фото 368420

Ложка для меду. Ложку для меду ви можете побачити у багатьох своїх друзів. Причому майже у всіх вона лежить без діла. Користуватися нею незручно. Треба або постійно її мити, або постійно тримати в меді.

Три найбезглуздіші речі, які тільки заважають на кухні - фото 368421

І ще: Де сушити речі у квартирі: гарно і зручно

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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