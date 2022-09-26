Три дієві способи подолати осінню хандру

Осіння депресія – це нормальне явище. У когось вона протікає непомітно, а хтось довго мучиться, не маючи сил перебудуватися на новий лад.

Краща профілактика в цьому випадку – нові заняття і захоплення: вони не тільки допоможуть перемогти осінній сплін і розкрити нові грані нашої особистості, а й майже напевно стануть в пригоді в майбутньому, пише weekend.

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Плануйте свій день

Ніщо не вносить стільки хаосу і дисбалансу в наше життя як безлад: вдома, на робочому місці, і в голові. Тому намагайтеся максимально організувати та планувати свій день. Записуйте поточні завдання в щоденник, відзначайте, що вдалося виконати, а що переносите на завтра, чи зовсім можна проігнорувати. Кожен раз, коли ви ставите "галочку" навпроти запланованого завдання, рівень дофаміну обов'язково підіймається.

Робочий стіл

Висипайтеся

Здоровий повноцінний сон неоціненний в будь-яку пору року. Встановіть собі режим сну і неспання і намагайтеся вчасно лягати спати. Лягайте до півночі, цей час найкорисніший для відновлення організму. Якщо ви страждаєте нічним недосипом, компенсуйте нестачу сну денним відпочинком.

Займайтеся спортом

При виборі виду спорту варто керуватися загальним рівнем фізичної підготовки й вродженим темпераментом. Як показує практика, спокійним, миролюбним людям тайський бокс підходить так само погано, як агресивним бадмінтоном або гольф.

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