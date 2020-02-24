Три дивовижні факти про кохання в Середньовіччі

До часів Високого Середньовіччя, а це XI-XIV століття, стосунки між чоловіком і жінкою були прагматичними і зазвичай меркантильними.

До прикладу, фемінізм в Скандинавії це сувора реальність, а не примха. Норманська жінка могла самостійно розпоряджатися майном при вступі в шлюб і мала право успадкування нарівні з братами. А якщо вона була дружиною конунга, то їй належала половина його дружини.

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Оскільки шлюб укладено за розрахунком, і в основному не самим подружжям, а їх родичами, то щиру любов шукали на стороні. Більш того вважалося нормальним вибирати собі в коханці людину іншого соціального статусу. Наприклад, лицар вибирав дамою серця дружину свого сеньйора. І тільки як об'єкт обожнювання і служіння. Це називалося куртуазна любов.

До кінця Середньовіччя, втомившись від нерозділеного кохання до дам серця лицарі звернулися до юних пастушок. Пасторальна любов оспівувалась не тільки в баладах менестрелів, але і в народних казках, приклад тому казка про Попелюшку, яка досі вважається головною історією кохання всіх часів і народів.

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