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Toyota відмовиться від хетчбека й універсала Auris

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У Toyota планують переглянути назву моделі - фото 1
У Toyota планують переглянути назву моделі / motor1

З 2019 року знамените ім'я Corolla буде повернуть відразу двом моделям.

Марка відмовляється від назви Auris, яка з 2006 року використовувалося для хетчбека й універсала.

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У Toyota заявили, що нове покоління седана, хетчбека і універсала буде побудовано на одній платформі TNGA і є сенс називати всі автомобілі однаково – Toyota Corolla.

Раніше окремі імена були пов'язані ще і з тим, що під різними типами кузова ховалися різні платформи.

Toyota Auris тепер називатимуться Corolla - фото 272770
Toyota Auris тепер називатимуться Corolla / motor1

Відродження Corolla як хетчбека і універсала почнеться в 2019 році, коли буде представлено нове покоління цих машин. При цьому американська версія Toyota Corolla була вже показана на автосалоні на початку року.

Генеральний директор Toyota Motor Europe Йохан ван Зіл пояснив повернення знаменитого імені переходом на єдину платформу і новою філософією для моделей C-класу.

Очікується, що прем'єра європейської версії Toyota Corolla в кузові хетчбек і універсал відбудеться в жовтні 2018 року на автосалоні в Парижі.

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Джерело: motor1
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