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Toyota Supra може отримати двигун від BMW M

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Toyota Supra можуть оснастити двигуном від BMW - фото 1
Toyota Supra можуть оснастити двигуном від BMW

Не виключено, що одного разу під капотом японського спорткара Toyota Supra з'явиться німецький мотор S58, що розвиває на М-версіях BMW понад 500 кінських сил. Принаймні це припускає глава підрозділу баварського автовиробника.

Як відомо, нинішнє покоління японського купе Toyota Supra побудоване на одній платформі з німецьким родстером BMW Z4. Toyota дісталися від баварців основні вузли й агрегати автомобіля, але є ймовірність того, що в доступному для огляду майбутньому японці можуть отримати від BMW і дещо ще.

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Як розповів в інтерв'ю Autocar глава підрозділу BMW M Маркус Флаш, баварці цілком допускають можливість оснащення Supra і більш потужним двигуном – наприклад, рядною трилітровою "шісткою" S58 з бітурбонаддувом, яка вже відома по низці моделей BMW з індексом М.

Toyota Supra може отримати двигун від BMW M - фото 340679

Флаш зазначив, що на сьогодні подібний запит від Toyota поки не надходив і у нього немає інформації про розробку потужнішої версії Supra. Однак якщо японці все-таки зважаться на це, баварці поділяться з ними мотором, який здатний розвивати понад 500 кінських сил.

Toyota Supra може отримати двигун від BMW M - фото 340678

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Джерело: Autocar
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