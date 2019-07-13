Toyota Supra може отримати двигун від BMW M

Не виключено, що одного разу під капотом японського спорткара Toyota Supra з'явиться німецький мотор S58, що розвиває на М-версіях BMW понад 500 кінських сил. Принаймні це припускає глава підрозділу баварського автовиробника.

Як відомо, нинішнє покоління японського купе Toyota Supra побудоване на одній платформі з німецьким родстером BMW Z4. Toyota дісталися від баварців основні вузли й агрегати автомобіля, але є ймовірність того, що в доступному для огляду майбутньому японці можуть отримати від BMW і дещо ще.

І ще: Американці представили надзвичайно потужний Chevrolet Camaro

Як розповів в інтерв'ю Autocar глава підрозділу BMW M Маркус Флаш, баварці цілком допускають можливість оснащення Supra і більш потужним двигуном – наприклад, рядною трилітровою "шісткою" S58 з бітурбонаддувом, яка вже відома по низці моделей BMW з індексом М.

Флаш зазначив, що на сьогодні подібний запит від Toyota поки не надходив і у нього немає інформації про розробку потужнішої версії Supra. Однак якщо японці все-таки зважаться на це, баварці поділяться з ними мотором, який здатний розвивати понад 500 кінських сил.

Читайте також: Новий Chevrolet Corvette позбудеться важливої для водія деталі