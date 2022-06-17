Тор: Любов і грім: з'явився український трейлер нового фільму з кіновсесвіту Марвел

Нова історія про Тора від режисера Тайка Вайтіті з'явиться незабаром на великих. Дивіться трейлер фільму "Тор: Любов і грім" та дізнайтеся, що чекає на глядачів та фанатів Marvel.

У новій частині історії про Тора знялися такі зіркові актори: Кріс Гемсворт, Тесса Томпсон, Наталі Портман, Тайка Вайтіті, Джеймі Александер, Крістіан Бейл.

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Фантастичні пригоди та супергеройський екшн у кінотеатрах з 21 липня 2022 року.

"Бог грому вирушає на пошуки внутрішнього спокою. Проте галактичний убивця Ґорр, знаний як Убивця богів, прагне знищити усіх небожителів та перериває вихід Тора на пенсію. Щоб подолати загрозу, Бог грому звертається по допомогу до королеви Валькірії, Корґа та своєї колишньої дівчини Джейн Фостер. Остання, на подив Тора, тепер володіє його магічним молотом Мйолніром так само як і Могутній Тор. Разом вони вирушають у жахливу космічну пригоду, щоб розкрити таємницю помсти Убивці богів і зупинити його, поки не стало надто пізно", – йдеться в описі до трейлеру.

Дивіться офіційний український трейлер фільму "Тор: любов і грім":

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