Джон Вік, Ла-ла Ленд та інші: студія Lionsgate покаже свої фільми на Youtube

Кіностудія Lionsgate влаштує показ своїх найпопулярніших фільмів прямісінько на Youtube, але це буде відбуватись у чітко встановлений час. Детальніше читайте далі.

Студія Lionsgate запустила нову ініціативу спільного перегляду фільмів, у рамках якої дозволить користувачам на самоізоляції насолодитись найпопулярнішими стрічками власного виробництва.

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Звісно ж, є певні нюанси, адже оцінити такі фільми, як "Голодні ігри", "Ла-ла Ленд" та "Джон Вік" можна буде лише на офіційному Youtube-каналі Lionsgate щоп'ятниці о 1 ночі за Києвом. Перший такий сеанс запланована вже на 17 квітня.

You wanted us back? We’re thinking we’re back. 4 weeks, 4 movies. #LionsgateLIVE: A Night At The Movies starts THIS FRIDAY. https://t.co/H9KRtKCe6S pic.twitter.com/aVc5ELqk1M — Lionsgate Movies (@Lionsgate) April 13, 2020

А проводити стріми буде знаменита акторка Джеймі Лі Кертіс (Хелловін, Правдива брехня, Ножі наголо, Королеви крику), яка поділиться з глядачами своїми найяскравішими спогадами про знімальний процес. Компанію їй складатимуть й інші зірки не лише кіно, а й мережі.

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