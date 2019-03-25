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ТОП-5 наймальовничіших злітно-посадочних смуг в світі

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Аеропорт Біллі Бішопа, Торонто Сіті, Канада - фото 1
Аеропорт Біллі Бішопа, Торонто Сіті, Канада / migranty

Американський канал CNN оприлюдним перелік з найбільш мальовничими злітно-посадковими смугами в різних країнах світу. У список локацій увійшли аеропорти Ірландії, США, Канади, Великобританії та інших країн.

Аеропорт Донегол, Ірландія
Аеропорт Донегал, розташований на північному заході Атлантичного узбережжя і щорічно займає лідируючі позиції в подібних рейтингах ЗМІ.

ТОП-5 наймальовничіших злітно-посадочних смуг в світі - фото 316686

Міжнародний аеропорт Орландо Мельбурн
Аеропорт штату Флорида входить в 10-ку найбільш мальовничих аеропортів світу.

ТОП-5 наймальовничіших злітно-посадочних смуг в світі - фото 316687

Міжнародний аеропорт принцеси Юліани, Сен-Мартен
Відвідувач цього аеропорту просто не зможе виявитися байдужим до навколишньої атмосфери.

ТОП-5 наймальовничіших злітно-посадочних смуг в світі - фото 316689

Аеропорт Біллі Бішопа, Торонто Сіті, Канада
В опитуванні експертів і любителів подорожей цей аеропорт Канади отримав понад 7000 голосів.

ТОП-5 наймальовничіших злітно-посадочних смуг в світі - фото 316691

Аеропорт Лондон-Сіті, Великобританія
Смуга цього британського аеропорту може похвалитися фантастичним видом на Темзу і вежу Біг-Бена.

ТОП-5 наймальовничіших злітно-посадочних смуг в світі - фото 316690

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Джерело: cnn
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