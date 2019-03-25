ТОП-5 наймальовничіших злітно-посадочних смуг в світі

Американський канал CNN оприлюдним перелік з найбільш мальовничими злітно-посадковими смугами в різних країнах світу. У список локацій увійшли аеропорти Ірландії, США, Канади, Великобританії та інших країн.

Аеропорт Донегол, Ірландія

Аеропорт Донегал, розташований на північному заході Атлантичного узбережжя і щорічно займає лідируючі позиції в подібних рейтингах ЗМІ.

Міжнародний аеропорт Орландо Мельбурн

Аеропорт штату Флорида входить в 10-ку найбільш мальовничих аеропортів світу.

Міжнародний аеропорт принцеси Юліани, Сен-Мартен

Відвідувач цього аеропорту просто не зможе виявитися байдужим до навколишньої атмосфери.

Аеропорт Біллі Бішопа, Торонто Сіті, Канада

В опитуванні експертів і любителів подорожей цей аеропорт Канади отримав понад 7000 голосів.

Аеропорт Лондон-Сіті, Великобританія

Смуга цього британського аеропорту може похвалитися фантастичним видом на Темзу і вежу Біг-Бена.

Читайте також: Експерти назвали найохайніші авіакомпанії