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Топ-3 світових недооцінених акторів

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Кілліан Мерфі - фото 1
Кілліан Мерфі / cinemaholics

Деякі актори навіть в епізодичних ролях запам'ятовуються більше за головних персонажів. Режисери, проте не поспішають забезпечувати їх роботою.

Кілліан Мерфі. Британець багатьом запав у душу глибоким талантом, виразним поглядом, який таїть в собі загадку. Критики теж його цінують високо, часом порівнюючи з хамелеонівськими здібностями перевтілення. Крістофер Нолан – єдиний кінорежисер, який помітив і відкрив талант Кілліана світу. Багато колег вважають, що скромність актора залишає його осторонь від світових режисерів. Сам він вважає, що менша популярність допомагає йому грати навіть краще.

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Джуно Темпл. Актрисі виповнилося 30 років, але її єдина премія була отримана у 2013 рокі в номінації "Висхідна зірка". Вона не грала супергероїнь, мутантів зі спотвореними обличчями, але її ролі завжди яскраві та запам'ятовуються. Залишається незрозумілим питання – чому режисери тримають її осторонь ролей?

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Пол Дано. Чудово зіграв П'єра Безухова, Пол став відомий тільки завдяки цій ролі. Потім був фільм "Людина – швейцарський ніж", де він зіграв головну роль, але слава знову дісталася тільки Даніелу Редкліфу. Фільм відзначили премією за кращу режисуру, а про Пола не сказали ні слова.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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