Топ-3 світових недооцінених акторів

Деякі актори навіть в епізодичних ролях запам'ятовуються більше за головних персонажів. Режисери, проте не поспішають забезпечувати їх роботою.

Кілліан Мерфі. Британець багатьом запав у душу глибоким талантом, виразним поглядом, який таїть в собі загадку. Критики теж його цінують високо, часом порівнюючи з хамелеонівськими здібностями перевтілення. Крістофер Нолан – єдиний кінорежисер, який помітив і відкрив талант Кілліана світу. Багато колег вважають, що скромність актора залишає його осторонь від світових режисерів. Сам він вважає, що менша популярність допомагає йому грати навіть краще.

Джуно Темпл. Актрисі виповнилося 30 років, але її єдина премія була отримана у 2013 рокі в номінації "Висхідна зірка". Вона не грала супергероїнь, мутантів зі спотвореними обличчями, але її ролі завжди яскраві та запам'ятовуються. Залишається незрозумілим питання – чому режисери тримають її осторонь ролей?

Пол Дано. Чудово зіграв П'єра Безухова, Пол став відомий тільки завдяки цій ролі. Потім був фільм "Людина – швейцарський ніж", де він зіграв головну роль, але слава знову дісталася тільки Даніелу Редкліфу. Фільм відзначили премією за кращу режисуру, а про Пола не сказали ні слова.

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