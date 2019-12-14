На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Топ-3 світових недооцінених акторів
-
- 88
Деякі актори навіть в епізодичних ролях запам'ятовуються більше за головних персонажів. Режисери, проте не поспішають забезпечувати їх роботою.
Кілліан Мерфі. Британець багатьом запав у душу глибоким талантом, виразним поглядом, який таїть в собі загадку. Критики теж його цінують високо, часом порівнюючи з хамелеонівськими здібностями перевтілення. Крістофер Нолан – єдиний кінорежисер, який помітив і відкрив талант Кілліана світу. Багато колег вважають, що скромність актора залишає його осторонь від світових режисерів. Сам він вважає, що менша популярність допомагає йому грати навіть краще.
Джуно Темпл. Актрисі виповнилося 30 років, але її єдина премія була отримана у 2013 рокі в номінації "Висхідна зірка". Вона не грала супергероїнь, мутантів зі спотвореними обличчями, але її ролі завжди яскраві та запам'ятовуються. Залишається незрозумілим питання – чому режисери тримають її осторонь ролей?
Пол Дано. Чудово зіграв П'єра Безухова, Пол став відомий тільки завдяки цій ролі. Потім був фільм "Людина – швейцарський ніж", де він зіграв головну роль, але слава знову дісталася тільки Даніелу Редкліфу. Фільм відзначили премією за кращу режисуру, а про Пола не сказали ні слова.
Читайте також: Названо найкращий фільм 2019 року
-
17:24Чому не слід бронювати перший готель на агрегаторах помешкань
-
16:52BlaBlaCar почав продавати квитки на автобуси
-
16:33Окуляри Джона Леннона продали за великі гроші
-
16:13Чоловік переодягнувся в жінку, щоб допомогти мамі скласти іспит на права
-
15:50Ці жінки вважалися еталоном краси 100 років тому
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
15:32Власникам iMac Pro не варто купувати Pro Display XDR, і ось чому
-
15:12Названі найуспішніші кліпи десятиліття: згадуємо разом
-
14:54Різдвяна пісня: дивіться трейлер серіалу за твором Дікенса
-
14:30Слава з НеАнгелів роздяглася для чоловічого глянцю
-
14:13Чому здорове харчування не допомагає скинути вагу: 5 причин
-
13:45Кейт Міддлтон на прийомі в тіарі принцеси Діани
-
13:16Топ-3 світових недооцінених акторів
-
12:46Вчені попередили про шкоду надмірного сну
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:16У Microsoft представили оновлену консоль Xbox
-
12:00Що подарувати на Новий 2020 рік знакам Зодіаку: найкращі ідеї
-
11:41Усе видно: відому модель розкритикували за відверту сукню
-
11:15Роналду не зміг зробити свій улюблений трюк: відео
-
10:42Екссолістка ВІА Гри позувала у спокусливому образі
-
10:13Гарячий подарунок: стриптизера запросили до будинку престарілих
-
09:51Стало відомо, як йога впливає на мозок
-
09:22У realme розповіли про новий тренд у світі смартфонів
-
08:56Хлопець випадково дізнався, що його дівчина порноактриса
-
08:33Jeep підготує конкурента Suzuki Jimny
-
17:24Чому не слід бронювати перший готель на агрегаторах помешкань
-
14:13Чому здорове харчування не допомагає скинути вагу: 5 причин
-
12:00Що подарувати на Новий 2020 рік знакам Зодіаку: найкращі ідеї
-
08:12Ці продукти у жодному разі не можна їсти на сніданок
- 13 грудня
-
21:30Названо найкращі серіали 2019 року: рейтинг ТОП 10 за версією IMDb
-
19:25Морози не страшні: найкращі аксесуари для смартфонів взимку
-
16:055 цікавих книжок, які варто подарувати дитині на День Святого Миколая
-
13:47Де в Україні найчастіше користуються пасками безпеки
-
11:30Динамо ганебно вилетіло з Ліги Європи: як пояснюють гравці своє фіаско
-
08:53Патрульна поліція України завела акаунт в TikTok: перші веселі відео
-
07:555 способів побороти сонливість взимку
-
00:15KAZKA – Колишні: слухайте новий запальний хіт про наболіле, текст пісні
- 12 грудня
-
21:30Водіям на замітку: вправи, які можна робити навіть у пробках
-
19:25ДИНАМО ▶ ЛУГАНО: дивитись онлайн трансляцію вирішального матчу ЛЄ
-
17:50Білл Гейтс рекомендує: 5 книг, які треба прочитати під час зимових канікул
-
14:11Pornhub підбив підсумки 2019: які відео і порнозірки найпопулярніші в Україні
-
12:0210 найпопулярніших відео TikTok у 2019 році, які розсмішать вас до сліз
-
10:34Тіна Кароль і Юлія Саніна представили спільну пісню "Вільна": потужний кліп
- 11 грудня
-
21:237 кроків, які допоможуть позбутися шкідливих звичок
-
18:44Хіт-парад від Shazam: яку музику слухали кияни цього тижня
-
14:29Міжнародний день гір: українська гірська лексика, яка вас здивує
-
12:45У мережі показали, як виглядатиме київський вокзал після реконструкції: візуалізація
-
10:22iPhone 4 очолив ТОП 100 гаджетів десятиліття
-
07:17Погода в Україні 11 грудня: відчутно похолоднішає
- 10 грудня
-
20:45Чотири причини, чому чоловік відмовляється від сексу