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Толстовка не худі, сендвіч не бутерброд: чим відрізняють речі, які всі плутають
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Ми часто використовуємо речі, які неправильно називаємо, чим нівелюємо їхню суттєву різницю. Далі розповідаємо про відмінність схожих речей, тож тепер вам варто запам'ятати, як правильно їх називати.
Якщо ви плутаєте портфель та рюкзак, не розумієте різниці між толстовкою і худі, штори та фіранки для вас абсолютно однакові поняття, тоді читайте далі! Це буде цікаво і пізнавально, адже Радіо МАКСИМУМ пояснює, чому це різні речі, назви яких не варто плутати.
І ще: Як називаються українські стародавні прикраси: салби, баламути, кризи та інші
Чим відрізняється толстовка і худі
Толстовка довжиною до стегон, із замком спереду та кишенями по обидва боки.
Худі не має замків, кишеня спереду і накладна, а довжина нижче стегон.
Чим відрізняється дезодорант і антиперспірант
Дезодорант блокує лише запах поту, тож буде видно, як ви природно пітнієте.
Антиперспірант повністю блокує виділення поту, тож одяг повинен залишатися сухим.
Чим відрізняється балкон і лоджія
Балкон – це така конструкція, яка ніби звисає зовні будинку.
Лоджія – це така конструкція, яка вбудована у будинок.
Чим відрізняється позашляховик і джип
Позашляховик – це вид авто підвищеної прохідності.
Джип – це один з брендів, який виготовляє позашляховики.
Чим відрізняється бутерброд і сендвіч
Бутерброд не накривають зверху хлібом.
Сендвіч обов'язково накривають зверху хлібом.
Чим відрізняються штори та фіранки
Штори виготовляють з важкої тканини. Вони стримані та офіційні.
Фіранки шиють з легкої напівпрозорої тканини. Вони прості та невимушені.
Чим відрізняється наплічник і портфель
Наплічник об'ємний з двома лямками. Його носять на плечах.
Портфель плоский та прямокутний. Його носять у руці.
Чим відрізняється келих і фужер
Келих подають для вина.
Фужер подають для ігристого вина.
Чим відрізняється крокодил і алігатор
Крокодил має вузьку морду, яка загострюється біля носа.
Алігатор має широку морду, яка біля носа плавно заокруглюється.
Чим відрізняється паста і макарони
Паста з твердих сортів пшениці.
Макарони з м'яких сортів пшениці.
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