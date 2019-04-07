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Точний прогноз погоди на 7 квітня в Україні
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7 квітня майже по всій країні буде суха та малохмарна погода. Лише у двох областях пройдуть несуттєві опади. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.
7 квітня, на Благовіщення, сонячна весняна погода очікується у всіх областях, окрім заходу та півночі, де можливі короткочасні дощі. Середня температура повітря коливатиметься на рівні +15+17, а найтепліше буде на Закарпатті – до +18+20.
У Києві 7 квітня прогнозується малохмарна погода до +15+17, без опадів, вітер південно-східний до 7-12 м/с.
Прогноз погоди на 7 квітня у містах України:
- Ужгород +18+20
- Львів +16+18
- Чернівці +15+17
- Івано-Франківськ +15+17
- Тернопіль +15+17
- Рівне +15+17
- Луцьк +15+17
- Вінниця +17+19
- Хмельницький +15+17
- Житомир +15+17
- Чернігів +15+17
- Черкаси +15+17
- Миколаїв +17+19
- Одеса +15+17
- Херсон +16+18
- Полтава +15+17
- Суми +15+17
- Харків +15+17
- Дніпро +16+18
- Запоріжжя +16+18
- Донецьк +15+17
- Луганськ +15+17
Читайте також: Магнітні бурі у квітні 2019: коли українцям поберегти здоров'я
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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