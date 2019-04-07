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Точний прогноз погоди на 7 квітня в Україні

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Погода на сьогодні, 7 квітня, в Україні - фото 1
Погода на сьогодні, 7 квітня, в Україні

7 квітня майже по всій країні буде суха та малохмарна погода. Лише у двох областях пройдуть несуттєві опади. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.

7 квітня, на Благовіщення, сонячна весняна погода очікується у всіх областях, окрім заходу та півночі, де можливі короткочасні дощі. Середня температура повітря коливатиметься на рівні +15+17, а найтепліше буде на Закарпатті – до +18+20.

У Києві 7 квітня прогнозується малохмарна погода до +15+17, без опадів, вітер південно-східний до 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 7 квітня у містах України:

Точний прогноз погоди на 7 квітня в Україні - фото 319337
  • Ужгород +18+20
  • Львів +16+18
  • Чернівці +15+17
  • Івано-Франківськ +15+17
  • Тернопіль +15+17
  • Рівне +15+17
  • Луцьк +15+17
  • Вінниця +17+19
  • Хмельницький +15+17
  • Житомир +15+17
  • Чернігів +15+17
  • Черкаси +15+17
  • Миколаїв +17+19
  • Одеса +15+17
  • Херсон +16+18
  • Полтава +15+17
  • Суми +15+17
  • Харків +15+17
  • Дніпро +16+18
  • Запоріжжя +16+18
  • Донецьк +15+17
  • Луганськ +15+17

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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