Точний прогноз погоди на 7 квітня в Україні

Погода на сьогодні, 7 квітня, в Україні

7 квітня майже по всій країні буде суха та малохмарна погода. Лише у двох областях пройдуть несуттєві опади. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.

7 квітня, на Благовіщення, сонячна весняна погода очікується у всіх областях, окрім заходу та півночі, де можливі короткочасні дощі. Середня температура повітря коливатиметься на рівні +15+17, а найтепліше буде на Закарпатті – до +18+20.

У Києві 7 квітня прогнозується малохмарна погода до +15+17, без опадів, вітер південно-східний до 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 7 квітня у містах України:

Ужгород +18+20

Львів +16+18

Чернівці +15+17

Івано-Франківськ +15+17

Тернопіль +15+17

Рівне +15+17

Луцьк +15+17

Вінниця +17+19

Хмельницький +15+17

Житомир +15+17

Чернігів +15+17

Черкаси +15+17

Миколаїв +17+19

Одеса +15+17

Херсон +16+18

Полтава +15+17

Суми +15+17

Харків +15+17

Дніпро +16+18

Запоріжжя +16+18

Донецьк +15+17

Луганськ +15+17

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