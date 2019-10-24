На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
ТНМК – Великі Вуйки: слухай саундтрек до комедійного серіалу
-
- 98
Гурт ТНМК нарешті презентував пісню Великі Вуйки, яка стала саундтреком до серіалу "Великі Вуйки". Слухайте нову пісню та вчіть слова онлайн на Радіо МАКСИМУМ!
Популярний український гурт ТНМК потішив шанувальників свіжим треком "Великі Вуйки", який є саундтреком до однойменного популярного серіалу, що є спін-оффом до "Останнього москаля". Серіал розповідає про пригоди мешканців села з милозвучною назвою "Великі Вуйки" у Києві, де вони намагаються змусити владу зробити дорогу в їхньому поселенні.
Слухайте також: Прем'єра ТНМК – Прокачай
До слова, Фагот та Фоззі не лише створили головну музичну тему для стрічки, а й отримали у ній невеликі ролі.
Слухати онлайн нову пісню ТНМК – Великі Вуйки:
Текст пісні ТНМК – Великі Вуйки
Так, як було, більше вже не буде
Нові люди народилися. Очі розчинили
І звідусюди залунало, що геть усе дістало
Що час набуте позабути. Й часу мало.
Нема куди подітися, їх усюди чути
Зачинились Болівуди, Голівуди
Під їхні жарти нам прокидатись, жити і лягати
У мене чуйка: планету захопили...
Приспів:
Великі Вуйки! Це буде спека!
Великі Вуйки! До самого верха!
Часи Великих Вуєк настають
Великі Вуйки! Керують світом!
Великі Вуйки! То великі діти!
По ваші душі вже Великі Вуйки йдуть!
Мені зозуля накувала, що й раніше так бувало
На граблі людство наступало і динозаври вимирали
Бо не знали, що не слід
Приймати геть усе всерйоз
Бо зараз, як у фільмі жахів, всі навколо їдуть дахом
Із неабияким розмахом
А я не хочу краху
При розумі, при гуморі чи є хоч хтось?
Приспів.
Давайте, в гречку стрибайте
З переляку жуйки ковтайте
Нова радість стала, легла стара
Великі Вуйки нами керують
За нас рахують і репетують
Нова епоха, нова пора
Дивись всі серії серіалу Великі Вуйки
-
17:43Новий седан Alpina B3 розігнали до 303 км/год: відео
-
17:34Скільки коштують квартири в містах України: де найдорожче і найдешевше купити житло
-
17:25Яких помилок не треба робити після розриву стосунків
-
17:13Арнольд Шварценегер показав чохол для iPhone 11 з власним популярним мемом
-
16:53Хлопець з'їв величезний бургер і став героєм смішних жартів: подивіться на його обличчя
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
16:40Даша Астаф'єва розбурхала мережу апетитними формами на знімку з Конором МакГрегором
-
16:21Проповідниця пішла з церкви і стала порнозіркою: фото 18+
-
16:12Створені найдорожчі шоколадні цукерки у світі, які потрапили в Книгу рекордів Гіннеса
-
15:55Укрзалізниця попередила пасажирів про важливі зміни у графіку потягів
-
15:42Злата Огневич позувала у плащі на голе тіло
-
15:35В Україні стартував опалювальний сезон: карта областей, де ввімкнули тепло
-
15:27Ілон Маск анонсував нову версію "сонячної" черепиці
-
15:15Як і про що ми думаємо: 5 книг, які змусять замислитися
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:55Скільки разів треба їсти для красивої фігури
-
14:40Меган Маркл знову порушила королівські правила і вкрала серця фанатів (відео)
-
14:24Toyota презентувала в Токіо літаючу мітлу
-
13:56Австралійські студенти знялися голими для календаря (18+)
-
13:44Селена Гомес підкорила мережу прем'єрою двох кліпів: вона знову співає про Бібера
-
13:35Чого найбільше бракує Україні зараз: результати опитування серед українців
-
13:13Будинок Дженніфер Еністон і Бреда Пітта продається за шалену суму: розкішні фото
-
12:52ТНМК – Великі Вуйки: слухай саундтрек до комедійного серіалу
-
12:37Зваблива Настя Каменських показала, як розважається біля океану (фото)
-
12:29Туристи назвали найсексуальніші міста світу
-
17:34Скільки коштують квартири в містах України: де найдорожче і найдешевше купити житло
-
16:53Хлопець з'їв величезний бургер і став героєм смішних жартів: подивіться на його обличчя
-
15:15Як і про що ми думаємо: 5 книг, які змусять замислитися
-
12:52ТНМК – Великі Вуйки: слухай саундтрек до комедійного серіалу
-
10:30Навчальні мультфільми англійською мовою: ТОП 5 мультиків для дітей
-
08:50Варто знати кожному: ось чому шкідливо спалювати траву
-
07:29Погода в Україні 24 жовтня: тумани і останні теплі дні
- 23 жовтня
-
22:20Найкращі серіали про секс: ТОП 10 найвідвертіших кінострічок (18+)
-
20:30Міс Україна Всесвіт 2019: усі учасниці, які поборються за перемогу
-
18:10Зоряні зустрічі на Території А: добірка хітів української музики із раритетної касети 90-х
-
15:05Конор МакГрегор у Києві звернувся до Ломаченка і познайомився з Астаф'євою: фото
-
13:45Смог в Україні: як перевірити рівень забруднення повітря у своєму місті
-
12:00Independent назвала ТОП 100 футболістів ХХI століття: яке місце посів Шевченко
-
07:14Погода в Україні 23 жовтня: точний прогноз по містах
- 22 жовтня
-
22:22Повільний секс: як і навіщо ним займатися
-
19:25ШАХТАР – ДИНАМО ЗАГРЕБ ▶ дивитись онлайн трансляцію матчу ЛЧ
-
16:41Моделі 90-х: як змінилася ефектна естонка Кармен Касс (18+)
-
15:22В Україні змінили правила видачі водійських прав
-
12:09Смог у Києві: поради для водіїв, як уникнути аварій під час туману
-
07:15Погода в Україні 22 жовтня: слабкий вітер і тумани
- 21 жовтня
-
22:14Оптимальна кількість сексу для кожного віку: нове дослідження
-
19:21Страви з курячого філе на всі випадки життя: смачні рецепти з фото
-
16:15Найзахопливіші драматичні серіали осені 2019, які варто переглянути
-
14:30Xiaomi наступила собі на горло: ці смартфони однозначно не варто купувати
-
12:15Хор Верьовки у скандальному номері з Кварталом 95 про Гонтареву: коментарі усіх сторін