ТНМК – Великі Вуйки: слухай саундтрек до комедійного серіалу

Гурт ТНМК нарешті презентував пісню Великі Вуйки, яка стала саундтреком до серіалу "Великі Вуйки". Слухайте нову пісню та вчіть слова онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Популярний український гурт ТНМК потішив шанувальників свіжим треком "Великі Вуйки", який є саундтреком до однойменного популярного серіалу, що є спін-оффом до "Останнього москаля". Серіал розповідає про пригоди мешканців села з милозвучною назвою "Великі Вуйки" у Києві, де вони намагаються змусити владу зробити дорогу в їхньому поселенні.

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До слова, Фагот та Фоззі не лише створили головну музичну тему для стрічки, а й отримали у ній невеликі ролі.

Слухати онлайн нову пісню ТНМК – Великі Вуйки:

Текст пісні ТНМК – Великі Вуйки

Так, як було, більше вже не буде

Нові люди народилися. Очі розчинили

І звідусюди залунало, що геть усе дістало

Що час набуте позабути. Й часу мало.

Нема куди подітися, їх усюди чути

Зачинились Болівуди, Голівуди

Під їхні жарти нам прокидатись, жити і лягати

У мене чуйка: планету захопили...

Приспів:

Великі Вуйки! Це буде спека!

Великі Вуйки! До самого верха!

Часи Великих Вуєк настають

Великі Вуйки! Керують світом!

Великі Вуйки! То великі діти!

По ваші душі вже Великі Вуйки йдуть!

Мені зозуля накувала, що й раніше так бувало

На граблі людство наступало і динозаври вимирали

Бо не знали, що не слід

Приймати геть усе всерйоз

Бо зараз, як у фільмі жахів, всі навколо їдуть дахом

Із неабияким розмахом

А я не хочу краху

При розумі, при гуморі чи є хоч хтось?

Приспів.

Давайте, в гречку стрибайте

З переляку жуйки ковтайте

Нова радість стала, легла стара

Великі Вуйки нами керують

За нас рахують і репетують

Нова епоха, нова пора

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