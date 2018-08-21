Tinder запускає окремий сервіс знайомств для студентів

Альтернативна версія Tinder для студентів – Tinder U – буде доступна тільки для учнів в вузах. Додаток планує використовувати офіційну символіку університетів.

Програмісти представили просту і водночас геніальну ідею, як захистити студентів від інших користувачів: зареєструватися в Tinder U зможуть тільки ті, хто підтвердить свою особистість в електронній пошті з доменом .edu, – офіційної корпоративної пошти для представників університетів.

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При реєстрації, студенти також повинні будуть підтвердити своє місце розташування. Чи вони дійсно перебувають в кампусі коледжу.

Tinder U – версія для студентів

Молодим користувачам будуть доступні профілі один одного, "свайп" сторінок вправо і вліво, відправлення повідомлень відповідним парам і супер лайки. У профілі студента також буде вказано назву і герб його навчального закладу, а пошук пар можливий як в межах свого вузу, так і в інших.

Tinder заявляє, що новий сервіс запускається на пристроях iOS в акредитованих некомерційних навчальних закладах США з 4-річною програмою, де проводять курси в традиційній денній формі навчання. Віртуальні програми навчання не підтримуються.

Дата релізу Tinder U для Android невідома.

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