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Tinder запускає окремий сервіс знайомств для студентів

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Tinder для студентів - фото 1
Tinder для студентів / pexels

Альтернативна версія Tinder для студентів – Tinder U – буде доступна тільки для учнів в вузах. Додаток планує використовувати офіційну символіку університетів.

Програмісти представили просту і водночас геніальну ідею, як захистити студентів від інших користувачів: зареєструватися в Tinder U зможуть тільки ті, хто підтвердить свою особистість в електронній пошті з доменом .edu, – офіційної корпоративної пошти для представників університетів.

До слова: Онлайн-знайомства: ось що робить одних людей більш привабливими, ніж інших

При реєстрації, студенти також повинні будуть підтвердити своє місце розташування. Чи вони дійсно перебувають в кампусі коледжу.

Tinder U – версія для студентів - фото 271488
Tinder U – версія для студентів

Молодим користувачам будуть доступні профілі один одного, "свайп" сторінок вправо і вліво, відправлення повідомлень відповідним парам і супер лайки. У профілі студента також буде вказано назву і герб його навчального закладу, а пошук пар можливий як в межах свого вузу, так і в інших.

Tinder заявляє, що новий сервіс запускається на пристроях iOS в акредитованих некомерційних навчальних закладах США з 4-річною програмою, де проводять курси в традиційній денній формі навчання. Віртуальні програми навчання не підтримуються.

Дата релізу Tinder U для Android невідома.

Читайте також: Творці Tinder створили новий додаток для знайомств

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