Онлайн-знайомства: ось що робить одних людей більш привабливими, ніж інших

Вчені встановили, що робить одних людей більш бажаними, ніж інших. Висновки засновані на даних сайтів онлайн-знайомств.

Фахівці склали "рейтинг привабливості", заснований на даних сайтів для онлайн-знайомств. Завдяки даним різних ресурсів виявилося можливим з'ясувати, які риси роблять людей більш привабливими.

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В цьому контексті привабливість визначається кількістю повідомлень, які отримують люди в онлайн-додатках знайомств.

В результаті було встановлено, що люди активно закохуються в тих, хто, щонайменше, на 25% привабливіші.

Що робить одних людей більш бажаними, ніж інших

При цьому чоловіки частіше пишуть першими, в той час, як жінки відповідають з меншою ймовірністю. Однак якщо людина подобається одержувачу повідомлення, він відповість в будь-якому випадку, що б той не написав.

Також фахівці встановили, що дівчата переважно хочуть познайомитися з чоловіками, які мають вищу освіту і бізнес. Однак віддають перевагу тим, хто молодший за 50. Що стосується чоловіків, то для них найпривабливіший вік – 18 років.

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