Тіна Кароль не змогла стримувати емоцій після виступу Wellboy на Нацвідборі

12 лютого у фіналі Національного відбору на Євробачення 2022 свій номер представив Wellboy. Дивіться запальний виступ про звичайного хлопця з села на Радіо MAXIMUM!

Wellboy – справжня інтернет-сенсація. Тож не дивно, що кожна його пісня стає шалено популярною. Гайда разом з Радіо MAXIMUM дивитися виступ виконавця, з яким він претендує на участь у пісенному конкурсі Євробачення 2022 у Турині!

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Wellboy неабияк запалив публіку українською латиною. Було складно всидіти на місці не лише нам, а й суддям і глядачам Нацвідбору на Євробачення. Зауважимо, що вживу він звучить дуже круто. Тож це таки дуже і дуже гідна заявочка на виступ на пісенному конкурсі.

Цікаво, що ж про виступ виконавця думають професійні судді. Тіна Кароль не змогла стримувати своїх емоцій. Їй сподобався виступ виконавця. На її думку, це було круто. Також вона долала, що це "та ніша, якої не вистачає. Я знаю, що дуже багато продюсерів відмовляли йому". Вона вважає, що це крута та весела пісня. А от Ярослав Лодигін переконаний, що саме "Гуси" б дозволили повторити успіх Вєрки Сердючки. Ця ж композиція, на його думку, трохи заслабка...

Wellboy – Nozzy Bossy, дивіться запальний виступ виконавця у фіналі Нацвідбору на Євробачення:

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