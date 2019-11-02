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Тілль Ліндеманн на ланцюгу в новому кліпі Lindemann – Knebel (18+)

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Кліп Lindemann – Knebel - фото 1
Кліп Lindemann – Knebel

Лідер гурту Rammstein Тілль Ліндеманн випустив новий кліп сольного проєкту Lindemann – Knebel, який встиг розбурхати мережу своєю нецензурністю. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Фронтмен Rammstein Тілль Ліндеманн потішив фанатів відеороботою на новий трек Knebel, який отримав цікавий сюжет, але дуже нецензурний кліп. Не дивно, що навіть на Youtube довелось опублікувати менш відверту версію та закрити коментарі. У ролику можна побачити персонажа Тілля у блакитному костюмі, який на ланцюгу у затопленій будівлі намагається вижити. Згодом можна побачити, як головний герой та його колега по гурту Петер Тентгрен вже разом бредуть річкою посеред лісу, тримаючи на ланцюгу голу дівчину.

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Перша частина пісні звучить доволі акустично, а далі трек перетворюється у щось більше в стилі Rammstein, адже під рев гітар можна навіть почути крики ненависті самого Ліндеманна.

Lindemann Knebel, дивитись кліп онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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