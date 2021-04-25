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Тільки не на поличці у ванній: де найкраще зберігати косметику

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Де зберігати косметику - фото 1
Де зберігати косметику / alibaba

Більшість з нас зберігають шампуні просто на поличці у ванній. Але їх краще тримати у закритій шафці, як й іншу косметику.

Як розповіла косметологиня Яна Фоксі на своїй сторінці в Instagram, у ванній кімнаті у закритій шафці допускається зберігання лише очищувальних засобів (пінок, гелів, шампунів і т. д.). Іншу ж косметику тримати у ванній вкрай не бажано. Усе через підвищену вологість і перепад температур.

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Де найкраще зберігати косметику

У холодильнику
  • Антиоксиданти (вітамін С, ретиноїди, коензим Q10, ресвератрол).
  • Олійки, що містять ненасичені жирні кислоти.
  • Органічну косметику краще теж тримати в холодильнику.
  • Девайси і засоби, які призначені для зняття набряклості (креми і сироватки для очей, тканинні маски, патчі, ролери, гуаш, тонери, освіжаючі спреї).
У темному місці в кімнаті
  • Пребіотики.
  • Сонцезахисні креми.
  • Пілінги.
  • Азелаїнова кислота.
  • Ніацинамід та інші.

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