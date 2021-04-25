Тільки не на поличці у ванній: де найкраще зберігати косметику

Більшість з нас зберігають шампуні просто на поличці у ванній. Але їх краще тримати у закритій шафці, як й іншу косметику.

Як розповіла косметологиня Яна Фоксі на своїй сторінці в Instagram, у ванній кімнаті у закритій шафці допускається зберігання лише очищувальних засобів (пінок, гелів, шампунів і т. д.). Іншу ж косметику тримати у ванній вкрай не бажано. Усе через підвищену вологість і перепад температур.

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Де найкраще зберігати косметику

У холодильнику

Антиоксиданти (вітамін С, ретиноїди, коензим Q10, ресвератрол).

Олійки, що містять ненасичені жирні кислоти.

Органічну косметику краще теж тримати в холодильнику.

Девайси і засоби, які призначені для зняття набряклості (креми і сироватки для очей, тканинні маски, патчі, ролери, гуаш, тонери, освіжаючі спреї).

У темному місці в кімнаті

Пребіотики.

Сонцезахисні креми.

Пілінги.

Азелаїнова кислота.

Ніацинамід та інші.

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