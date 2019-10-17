Tiffany & Co випустила першу чоловічу колекцію: у ній не лише прикраси

До колекції увійшли не лише ювелірні вироби

Ювелірний бренд Tiffany & Co уперше представив повноцінну чоловічу колекцію. Випуск лінійки анонсували ще у серпні 2019 року. Колекція отримала назву Tiffany 1837 Makers на честь року заснування марки.

До першої чоловічої колекції Tiffany & Co увійшли не тільки прикраси, серед яких – браслети, персні та ​​підвіски, але і різні товари для дому й аксесуари, а також компаси, сумки, затискачі для грошей, запонки, набори для гри в більярд, шахи та доміно і прес-пап'є.

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Сьогодні у більшості чоловіків є улюблені ювелірні прикраси, які вони постійно носять, – розповідає креативний директор Tiffany & Co Рід Кракофф. – Я думаю, вони роблять це щодня, а не тільки в особливих випадках. Є багато речей, які носять настільки часто, що вони дійсно стають вашою невід'ємною частиною та висловлюють те, ким ви є.

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