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Tiffany & Co випустила першу чоловічу колекцію: у ній не лише прикраси

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До колекції увійшли не лише ювелірні вироби - фото 1
До колекції увійшли не лише ювелірні вироби

Ювелірний бренд Tiffany & Co уперше представив повноцінну чоловічу колекцію. Випуск лінійки анонсували ще у серпні 2019 року. Колекція отримала назву Tiffany 1837 Makers на честь року заснування марки.

До першої чоловічої колекції Tiffany & Co увійшли не тільки прикраси, серед яких – браслети, персні та ​​підвіски, але і різні товари для дому й аксесуари, а також компаси, сумки, затискачі для грошей, запонки, набори для гри в більярд, шахи та доміно і прес-пап'є.

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Сьогодні у більшості чоловіків є улюблені ювелірні прикраси, які вони постійно носять, – розповідає креативний директор Tiffany & Co Рід Кракофф. – Я думаю, вони роблять це щодня, а не тільки в особливих випадках. Є багато речей, які носять настільки часто, що вони дійсно стають вашою невід'ємною частиною та висловлюють те, ким ви є.

Tiffany & Co випустила першу чоловічу колекцію: у ній не лише прикраси - фото 362149

Tiffany & Co випустила першу чоловічу колекцію: у ній не лише прикраси - фото 362150

Tiffany & Co випустила першу чоловічу колекцію: у ній не лише прикраси - фото 362151

Tiffany & Co випустила першу чоловічу колекцію: у ній не лише прикраси - фото 362152

Tiffany & Co випустила першу чоловічу колекцію: у ній не лише прикраси - фото 362153

Tiffany & Co випустила першу чоловічу колекцію: у ній не лише прикраси - фото 362154

Tiffany & Co випустила першу чоловічу колекцію: у ній не лише прикраси - фото 362155

Tiffany & Co випустила першу чоловічу колекцію: у ній не лише прикраси - фото 362156

Tiffany & Co випустила першу чоловічу колекцію: у ній не лише прикраси - фото 362157

Tiffany & Co випустила першу чоловічу колекцію: у ній не лише прикраси - фото 362158

Tiffany & Co випустила першу чоловічу колекцію: у ній не лише прикраси - фото 362159

Tiffany & Co випустила першу чоловічу колекцію: у ній не лише прикраси - фото 362160

Tiffany & Co випустила першу чоловічу колекцію: у ній не лише прикраси - фото 362161

Tiffany & Co випустила першу чоловічу колекцію: у ній не лише прикраси - фото 362162

Tiffany & Co випустила першу чоловічу колекцію: у ній не лише прикраси - фото 362163

Tiffany & Co випустила першу чоловічу колекцію: у ній не лише прикраси - фото 362164

Tiffany & Co випустила першу чоловічу колекцію: у ній не лише прикраси - фото 362165

Tiffany & Co випустила першу чоловічу колекцію: у ній не лише прикраси - фото 362166

Tiffany & Co випустила першу чоловічу колекцію: у ній не лише прикраси - фото 362167

Tiffany & Co випустила першу чоловічу колекцію: у ній не лише прикраси - фото 362168

Tiffany & Co випустила першу чоловічу колекцію: у ній не лише прикраси - фото 362169

Tiffany & Co випустила першу чоловічу колекцію: у ній не лише прикраси - фото 362170

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Джерело: Buro247
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