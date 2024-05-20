"На даху": PARFENIUK презентував перший трек після народження донечки

Виконавець PARFENIUK, який нещодавно став батьком, повертається з новим синглом під назвою “На даху”. Романтичний реп-хіт з легкістю стане вашим способом зізнання у коханні найріднішій людині.

Популярний український виконавець PARFENIUK порадував своїх підписників новим треком "На даху". Кліп уже набрав 50 тис. переглядів на You Tube.

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Разом з треком PARFENIUK презентує неочікувану відеороботу, де постає перед фанатами у кардинально новому іміджі. Візуалізація вийшла дуже різноманітною, кілька локацій, які з точністю переплітаються з меседжами пісні.

Можливо, ви давно хочете зізнатись у своїх почуттях, але чекали підходящого моменту. Парфенюк його знайшов. Ідеальний рецепт від баті романтики: організовуйте побачення, включайте мою пісню “На даху” і вуаля! Пари зі стажем, ви теж підтягуйтесь, – коментує PARFENIUK.

Головною героїнею кліпу стала відома блогерка – Чара Хорив. Вона одягнена у синю блискучу сукню та довгі сережки. Дівчина танцює у кліпі під музику.

Кліп відзняли на одному диханні, хоч і знімальний процес зайняв не один день. Всіх секретиків розкривати не буду, але картина вийшла дуже романтичною та унікальною. Братва, я там для вас всі зорі зібрав!, – поділився PARFENIUK.

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