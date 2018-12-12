The New Yorker назвав дев'ять найкращих книг року

Авторитетний американський журнал The New Yorker назвав найкращі книги року, що минає.

До списку увійшло 9 творів. Критик Кеті Волдман, укладачка рейтингу, назвала список "енергійною альтернативою нелогічності сучасної реальності".

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Навіть найбільш дезорієнтаційний роман – нагадування про те, що ви більше, ніж пошарпаний нерв, конвульсуючий у мережі, що ви все ще цілісна людина й існуєте. Кожна з цих книг робить те, що, за словами Олександра Поупа, робить дотепність, а саме – повертає нам образ нашого розуму, – додала Волдман.

1. "Асиметрія" (Asymmetry), Ліза Холлідей

2. "Сповідь Лиса" (Confessions of the Fox), Джорді Розенберг

3. "Звичайні люди" (Ordinary People), Діана Еванс

4. "Дрібна рибка" (Small Fry), Ліза Бреннан-Джобс

5. "Жінка з міні-маркету" (Convenience Store Woman), Саяка Мурата

6. "Флорида" (Florida), Лорен Грофф

7. "Похвала" (Kudos), Рейчел Каск

8. "Прісна вода" (Freshwater), Акуакі Емезі

9. "Іммігрант, Монтана" (Immigrant, Montana), Амітава Кумар

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