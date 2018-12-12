Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Новий рік 2019 Ломаченко – Педраса

The New Yorker назвав дев'ять найкращих книг року

  • 26
Найкращі книжки року, що минає - фото 1
Найкращі книжки року, що минає

Авторитетний американський журнал The New Yorker назвав найкращі книги року, що минає.

До списку увійшло 9 творів. Критик Кеті Волдман, укладачка рейтингу, назвала список "енергійною альтернативою нелогічності сучасної реальності".

І ще: 5 нових книг про минуле і майбутнє

Навіть найбільш дезорієнтаційний роман – нагадування про те, що ви більше, ніж пошарпаний нерв, конвульсуючий у мережі, що ви все ще цілісна людина й існуєте. Кожна з цих книг робить те, що, за словами Олександра Поупа, робить дотепність, а саме – повертає нам образ нашого розуму, – додала Волдман.

1. "Асиметрія" (Asymmetry), Ліза Холлідей
2. "Сповідь Лиса" (Confessions of the Fox), Джорді Розенберг
3. "Звичайні люди" (Ordinary People), Діана Еванс
4. "Дрібна рибка" (Small Fry), Ліза Бреннан-Джобс
5. "Жінка з міні-маркету" (Convenience Store Woman), Саяка Мурата
6. "Флорида" (Florida), Лорен Грофф
7. "Похвала" (Kudos), Рейчел Каск
8. "Прісна вода" (Freshwater), Акуакі Емезі
9. "Іммігрант, Монтана" (Immigrant, Montana), Амітава Кумар

Читайте також: Камбербетч потрапив на обкладинку українського підручника

Джерело: newyorker
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Колір Нового 2019 року, який буде модний в рік Свині
  • 03 грудня, 14:30
  • 3852
Подарунки на День Святого Миколая 2018 для дітей: найкращі ідеї
  • 03 грудня, 12:10
  • 1622
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 885847
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Література Мистецтво