Тест: як ти проведеш останній місяць літа

Серпень вже на носі, а ти навіть не встиг відпочити та насолодитись всіма можливостями літа? Саме час дізнатись, як промайне останній спекотний місяць. Проходь жартівливий тест на Радіо МАКСИМУМ і змінюй своє життя прямо зараз, якщо результат не тішить!

У дитинстві літо здавалось ідеальною порою року без відповідальностей та навчання, але з роками про повноцінний відпочинок у цей період багатьом людям лише доводиться мріяти. У 2020 частина року вже промайнула з такою швидкістю, що навіть не хочеться озиратись, але все ще є шанс виправити ситуацію у серпні. Заціни свіжий тест від Радіо МАКСИМУМ, який покаже, як ти проведеш останній місяць літа. Звісно ж, не варто все сприймати надто серйозно, але будь-який результат має мотивувати щось змінити у своєму життя на краще :)

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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