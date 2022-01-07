ТЕСТ: Відповідай та дізнайся, яка твоя роль у Вертепі

7 січня віряни святкують Різдво. З такої нагоди підготували для тебе кілька питань, які допоможуть дізнатися, яка ж роль у вертепі для тебе найкраща. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Вертеп – традиційні театралізовані дійства під час різдвяних свят, які додають особливої атмосфери та залишаються приємними спогадами. Сюжети різдвяних вертепів більш-менш однакові – про народження Ісусика. А от кількість залучених персонажів могла сягати й 40 героїв. Дізнайся, яка роль у Вертепі вдалася б тобі найкраще!

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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