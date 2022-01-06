ТЕСТ: Вгадай страви на Святвечір за фото

6 січня віряни збираються за одним столом на Святвечір, у переддень Різдва. З такої нагоди підготували для тебе кілька фотопитань, які допоможуть дізнатися більше про традиційні страви. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Випробуй свою інтуїцію або перевір свої знання! У нас для тебе є кілька фотографій, а твоє завдання відгадати, яка саме традиційна різдвяна страва зображена.

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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